Погоня за пьяным лихачом на кольцевой автодороге Петербурга ночью 5 июля началась с нарушения ПДД на глазах у полиции, продолжилась опасными маневрами и завершилась стрельбой. Задержанный оказался иностранным гражданином.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, около двух часов ночи во дворе дома 22 по улице Богайчука в Металлострое сотрудники ГИБДД Колпинского района заметили автомобиль Hyundai Elantra, нарушавший ПДД. Инспекторы попытались остановить машину для проверки документов, но водитель резко тронулся в сторону Петрозаводского шоссе. Полицейские бросились в погоню.