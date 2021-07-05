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В МВД рассказали подробности погони за пьяным водителем на КАД. Лихач оказался без регистрации

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Погоня за пьяным лихачом на кольцевой автодороге Петербурга ночью 5 июля началась с нарушения ПДД на глазах у полиции, продолжилась опасными маневрами и завершилась стрельбой. Задержанный оказался иностранным гражданином.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, около двух часов ночи во дворе дома 22 по улице Богайчука в Металлострое сотрудники ГИБДД Колпинского района заметили автомобиль Hyundai Elantra, нарушавший ПДД. Инспекторы попытались остановить машину для проверки документов, но водитель резко тронулся в сторону Петрозаводского шоссе. Полицейские бросились в погоню.

Уходя от преследования, водитель «Хёндэ» постоянно увеличивал скорость, опасно маневрировал и неоднократно проезжал на красный, игнорируя требования об остановке. Погоня продолжилась на КАД. После пересечения развязки кольцевой с проспектом Энгельса полицейские применили табельное оружие. Сделав предупредительный выстрел в воздух, инспекторы несколько раз выстрелили по колесам Hyundai, после чего машину удалось остановить.

За рулем автомобиля был 27-летний гражданин одного из среднеазиатских государств, проживающий в Петербурге без регистрации. Проверка показала, что он был пьян. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции, где в отношении него составили несколько административных протоколов.

Фото: «Дорожный инспектор»

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Комментарии (7)

AlBerkut
Нужно больше мигрантов! ©
А болел футбольных мы видеть больше не хотим, мячепинание кончится и до дому, до хаты © (по смыслу) от другого чинуши...
karbofos
Пьяный проехал половину КАД (от Металлостроя до Энгельса) в сопровождении полиции????

И те не могли его остановить?????

Мда....
Danik
Классика жанра! Сколько эти иностранцев за рузем в городе. Прав нет, правил не знают. Сели за руль, так как у кого из односельчан есть права. Работать надо. Такси, панимаешь. Пора порядок наводмть в городе!
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