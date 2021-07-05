Погоня за пьяным лихачом на кольцевой автодороге Петербурга ночью 5 июля началась с нарушения ПДД на глазах у полиции, продолжилась опасными маневрами и завершилась стрельбой. Задержанный оказался иностранным гражданином.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, около двух часов ночи во дворе дома 22 по улице Богайчука в Металлострое сотрудники ГИБДД Колпинского района заметили автомобиль Hyundai Elantra, нарушавший ПДД. Инспекторы попытались остановить машину для проверки документов, но водитель резко тронулся в сторону Петрозаводского шоссе. Полицейские бросились в погоню.
Уходя от преследования, водитель «Хёндэ» постоянно увеличивал скорость, опасно маневрировал и неоднократно проезжал на красный, игнорируя требования об остановке. Погоня продолжилась на КАД. После пересечения развязки кольцевой с проспектом Энгельса полицейские применили табельное оружие. Сделав предупредительный выстрел в воздух, инспекторы несколько раз выстрелили по колесам Hyundai, после чего машину удалось остановить.
За рулем автомобиля был 27-летний гражданин одного из среднеазиатских государств, проживающий в Петербурге без регистрации. Проверка показала, что он был пьян. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции, где в отношении него составили несколько административных протоколов.