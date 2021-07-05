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Полицейские со стрельбой гнали пьяного водителя по КАД от Металлостроя до проспекта Энгельса

Инспекторы ГИБДД с погоней и стрельбой ловили пьяного водителя на КАД Петербурга

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Пьяного лихача с погоней и стрельбой ловили в Петербурге ночью 5 июля. На хвост ему сели в Колпинском районе, а поймали только в Выборгском.

Как сообщает «Дорожный инспектор», белый Hyundai Elantra инспекторы ДПС ОГИБДД по Колпинскому району заприметили около 2:20 в поселке Металлострой. Водитель рванул от полицейских по Петрозаводскому шоссе в сторону Рыбацкого, затем выехал на КАД и попытался удрать по ней в сторону севера. Догнать его удалось на развязке с проспектом Энгельса. Полицейским даже пришлось применить табельное оружие.

За рулем «Хёндэ» оказался 27-летний мужчина. При проверке он надул 0,7 мг/л алкоголя. В отношении нарушителя составили административные материалы за проезд на красный свет (ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ), невыполнение требования полиции об остановке (ст. 12.25 КоАП РФ) и «пьяное» вождение (ст. 12.8 КоАП РФ).

Фото: «Дорожный инспектор»

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