Пьяного лихача с погоней и стрельбой ловили в Петербурге ночью 5 июля. На хвост ему сели в Колпинском районе, а поймали только в Выборгском.

Как сообщает «Дорожный инспектор», белый Hyundai Elantra инспекторы ДПС ОГИБДД по Колпинскому району заприметили около 2:20 в поселке Металлострой. Водитель рванул от полицейских по Петрозаводскому шоссе в сторону Рыбацкого, затем выехал на КАД и попытался удрать по ней в сторону севера. Догнать его удалось на развязке с проспектом Энгельса. Полицейским даже пришлось применить табельное оружие.