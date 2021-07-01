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Акционеры петербургского «Метростроя» не смогли организовать годовое собрание

Годовое собрание акционеров «Метростроя» признано несостоявшимся. Владельцы предприятия не набрали нужного количества участников.

Объявление опубликовано 1 июля на портале раскрытия корпоративной информации. В качестве причины срыва указано «отсутствие кворума для проведения годового общего собрания акционеров». Вопрос о проведении повторного собрания будет рассматриваться советом директоров.

Само собрание было намечено на 30 июня. В повестке значилось утверждение годового отчета, бухгалтерской отчетности, распределение прибыли и убытков по результатам 2020 года, избрание членов совета директоров, ревизионной комиссии и аудитора.

У «Метростроя», который находится в процедуре наблюдения, из-за корпоративного конфликта регулярно возникают проблемы по кворуму на собраниях и голосованию по основным вопросам деятельности общества. В частности, из-за этого предприятие долгое время оставалось без генерального директора и переизбранного совета директоров. С января 2021 года там все же появился совет директоров, а затем врио гендиректора Иван Каргин, который был выбран на постоянной основе уже в апреле.

Заседание по банкротному делу «Метростроя», на котором может быть объявлено о введении конкурсного производства, постоянно откладывается в очередной раз — на конец лета.

При этом предприятие продолжает строить несколько станций в Петербурге, однако город уже не скрывает, что делает ставку на нового подрядчика — совместное с ВТБ предприятие «Метрострой Северной столицы».

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Комментарии (1)

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Видимо привитые с непривитыми встречаются отказались .
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