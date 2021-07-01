Бессменный ректор ВШЭ покидает свой пост. СМИ сообщили о компромиссах с властями

Возглавлявший почти 30 лет Высшую школу экономики Ярослав Кузьминов ушёл с поста ректора. Об этом сообщает РБК 1 июля.



64-летний Кузьминов станет научным руководителем университета, сменив на этом посту бывшего министра экономики, сооснователя ВШЭ 87-летнего Евгения Ясина. По словам представителя вуза, бывший ректор объяснил свое решение тем, что «не хочет стареть» на этой должности.

Телеканал «Дождь» со ссылкой на знакомого Кузьминова сообщает, что причиной ухода с руководящей должности стала усталость от постоянных компромиссов с властью. С председателем наблюдательного совета ВШЭ, первым замруководителя АП Сергеем Кириенко, у Кузьминова были хорошие отношения, но другая часть администрации президента была против его фигуры на посту ректора вуза.