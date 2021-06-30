Третий кассационный суд потратит на реставрацию Воронцовского дворца на Садовой больше 200 миллионов рублей

В Петербурге третий кассационный суд объявил 30 июня приём заявок на тендер по «выборочному капитальному ремонту» Пажеского корпуса Воронцовского дворца на Садовой. Согласно опубликованным данным на реконструкцию потратят более 200 миллионов рублей.



Здание бывшего Суворовского училища отошло в ведение Третьего кассационного суда ещё два года назад. Корреспондент «Фонтанки» тогда заметил, что не все интерьеры были отреставрированы, многие работы были выполнены «на скорую руку», а кое-где наблюдались протечки. За три месяца до переезда суда на Садовую «Фонтанка» рассказывала о выбранном без конкурса подрядчике, который и выполнил ремонт. Им стала московская фирма «РЭУ «Столица», которой по условиям контракта должны были заплатить 59,9 миллиона рублей.