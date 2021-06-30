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Спецэвакуатор угнали у водителя фирмы по техобслуживанию в Петербурге

Угонщики в Невском районе Петербурга увели эвакуатор у сотрудника фирмы по техобслуживанию автомобилей. Причем машина не его, он ей пользуется по договору.

Как стало известно «Фонтанке», утром 29 июня в полицию обратился 25-летний петербуржец, работающий водителем в фирме, которая занимается техобслуживанием и ремонтом автомобилей. Он рассказал, что между 20 часами 28 июня и 6:30 29 июня от дома 20 по Советскому проспекту неизвестный преступник похитил специальный эвакуатор Hyundai 2018 года выпуска. Стоимость машины составляет 3 миллиона рублей. Принадлежит техника жителю Твери, а петербуржец управляет ей по договору лизинга.

Автоматизированная система контроля за передвижением транспорта засекла эвакуатор в начале четвертого часа ночи 29 июня на 29-м километре трассы «Кола». Машина двигалась в сторону Мурманска.

По факту угона возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).

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Комментарии (1)

Банин
Возможно карма, возможно участвовал в эвакуации неправильно припаркованных
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