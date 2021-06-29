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«Поражение легких 55%». Умер режиссёр клипов МакSим Вадим Шатров

Клипмейкер Вадим Шатров скончался от коронавируса

От последствий коронавируса скончался режиссёр клипов певицы МакSим Вадим Шатров. Об этом 29 июня сообщила в Facebook его супруга, режиссёр Жанна Карабалаева.

«Сегодня под утро умер мой муж Вадим. Поражение легких 55%. Друзья. Я нахожусь в непонятной для меня ситуации… Ковид пришёл в мою семью и забрал у нас с Софи Вадима! Я ни разу в жизни не была в такой ситуации. Как себя вести и что делать, не понимаю», — написала она.

Карабалаева добавила, что лежит дома с пневмонией.

«Пишите только конкретно, что мне делать, приму любую помощь, любой совет. Я обязательно буду держать вас в курсе дела, что и как происходит.
Буду благодарна любому конкретному опыту.., т.к. надо ДЕЛАТЬ. Для меня стоит сейчас вопрос: "ЧТО????"», — добавила вдова.

Шатров сделал последнюю запись в Facebook в ночь на 26 июня, в которой он рассказал о смерти своего соседа по палате.

Шатров также сотрудничал с Димой Биланом, Борисом Гребенщиковым, «Мельницей» и другими.

Певицу МакSим госпитализировали с коронавирусом 15 июня, после концерта в Казани. В настоящее время девушка находится в искусственной коме.

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Комментарии (3)

Cвифт
.... чем лечили ?
VF812
45
Хорошъ
В возрасте 42 лет ?
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