«Поражение легких 55%». Умер режиссёр клипов МакSим Вадим Шатров

От последствий коронавируса скончался режиссёр клипов певицы МакSим Вадим Шатров. Об этом 29 июня сообщила в Facebook его супруга, режиссёр Жанна Карабалаева.



«Сегодня под утро умер мой муж Вадим. Поражение легких 55%. Друзья. Я нахожусь в непонятной для меня ситуации… Ковид пришёл в мою семью и забрал у нас с Софи Вадима! Я ни разу в жизни не была в такой ситуации. Как себя вести и что делать, не понимаю», — написала она.



Карабалаева добавила, что лежит дома с пневмонией.



«Пишите только конкретно, что мне делать, приму любую помощь, любой совет. Я обязательно буду держать вас в курсе дела, что и как происходит.

Буду благодарна любому конкретному опыту.., т.к. надо ДЕЛАТЬ. Для меня стоит сейчас вопрос: "ЧТО????"», — добавила вдова.



Шатров сделал последнюю запись в Facebook в ночь на 26 июня, в которой он рассказал о смерти своего соседа по палате.



Шатров также сотрудничал с Димой Биланом, Борисом Гребенщиковым, «Мельницей» и другими.



Певицу МакSим госпитализировали с коронавирусом 15 июня, после концерта в Казани. В настоящее время девушка находится в искусственной коме.

