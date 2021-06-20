«Спартак» вызвался помочь певице МакSим, находящейся в коме

Хоккейный клуб «Спартак» готов оказать любую помощь певице МакSим, которая находится в больнице в искусственной коме. Об этом 20 июня сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба.
«Клуб следит за ее состоянием. Мы связывались с представителем певицы, предложили любую помощь», — рассказали в пресс-службе.
Особое отношение команды к певице связано с её песней «Знаешь ли ты». Эта песня пользуется большой популярностью у болельщиков «Спартака», её поют на матчах. Сама Максим тоже ходила на игры «Спартака», последний раз она была на матче 20 сентября 2020 года.
Певицу (её настоящее имя Марина Абросимова) госпитализировали 15 июня на следующий день после концерта в Казани, который она отпела с температурой выше 39 градусов. В больнице ей диагностировали пневмонию и 40-процентное поражение лёгких. 19 июня стало известно, что её ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. При этом тест на коронавирус дал отрицательный результат.