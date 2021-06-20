«Спартак» вызвался помочь певице МакSим, находящейся в коме

Хоккейный клуб «Спартак» готов оказать любую помощь певице МакSим, которая находится в больнице в искусственной коме. Об этом 20 июня сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба.



«Клуб следит за ее состоянием. Мы связывались с представителем певицы, предложили любую помощь», — рассказали в пресс-службе.



Особое отношение команды к певице связано с её песней «Знаешь ли ты». Эта песня пользуется большой популярностью у болельщиков «Спартака», её поют на матчах. Сама Максим тоже ходила на игры «Спартака», последний раз она была на матче 20 сентября 2020 года.

