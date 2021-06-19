Певицу МакSим подключили к аппарату ИВЛ, у неё поражены 40% лёгких

Певица МакSим (Марина Абросимова) находится в больнице, она подключена к аппарату ИВЛ. Об этом 19 июня сообщает РИА Новости в своём телеграм-канале со ссылкой на представителя певицы.



Как пишет издание «Стархит», первые признаки ОРВИ появились у певицы неделю назад — накануне концерта. Марина сдала тест на коронавирус, он показал отрицательный результат, выступление отменять не стали.



Спустя несколько дней 38-летней артистке стало хуже, её госпитализировали. Медики диагностировали у певицы 40% поражение лёгких.

