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Певицу МакSим подключили к аппарату ИВЛ, у неё поражены 40% лёгких

Певица МакSим (Марина Абросимова) находится в больнице, она подключена к аппарату ИВЛ. Об этом 19 июня сообщает РИА Новости в своём телеграм-канале со ссылкой на представителя певицы.

Как пишет издание «Стархит», первые признаки ОРВИ появились у певицы неделю назад — накануне концерта. Марина сдала тест на коронавирус, он показал отрицательный результат, выступление отменять не стали.

Спустя несколько дней 38-летней артистке стало хуже, её госпитализировали. Медики диагностировали у певицы 40% поражение лёгких.

«В какой-то момент у пациентки возникли проблемы с самостоятельным дыханием, так как выросло поражение легких. Сначала врачи попробовали неинвазивную вентиляцию, но она плохо помогла. Было принято решение ввести Марину в искусственную кому или, как это еще называется, медикаментозный сон, чтобы снизить нагрузку на внутренние органы, предотвратить кислородное голодание, — рассказал «СтарХиту» источник в больнице, где находится звезда. — Сейчас проводится комплексное обследования организма, чтобы иметь полную картину влияния болезни и выработать дальнейшую стратегию лечения».

Концертный директор артистки Яна Богушевская попросила не паниковать, так как Максим находится в руках хороших врачей.

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