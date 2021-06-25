«Я сама начинала свое творчество в Аничковом дворце, который был отдан юным талантам. И здесь, в Шуваловском дворце, было бы великолепно сделать дворец творчества юных и взрастить много новых талантов», — говорит балерина.

Напомним, что в феврале 2021 года Ильмира Багаутдинова исполнила танец на льду Финского залива против строительства порта в бухте Батарейная в Ломоносовском районе Ленобласти.

Группа общественных активистов на протяжении ряда лет занимается благоустройством парка. Убирают и вывозят мусор, организуют субботники, восстанавливают утраченную или испорченную временем и людьми былую красоту старинного парка. Комплекс Шуваловского дворца заметно обветшал и требует реставрации.