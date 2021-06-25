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Балерина Мариинского театра станцевала лебедя на ступенях Шуваловского дворца

Ильмира Багаутдинова устроила перформанс по просьбе общественного совета Шуваловского парка и местных активистов в поддержку восстановления парка и создания социальных объектов на территории Шуваловского комплекса зданий. Об этом «Фонтанке» сообщил общественный активист Константин Агарков.

«Я сама начинала свое творчество в Аничковом дворце, который был отдан юным талантам. И здесь, в Шуваловском дворце, было бы великолепно сделать дворец творчества юных и взрастить много новых талантов», — говорит балерина.

Напомним, что в феврале 2021 года Ильмира Багаутдинова исполнила танец на льду Финского залива против строительства порта в бухте Батарейная в Ломоносовском районе Ленобласти.

Группа общественных активистов на протяжении ряда лет занимается благоустройством парка. Убирают и вывозят мусор, организуют субботники, восстанавливают утраченную или испорченную временем и людьми былую красоту старинного парка. Комплекс Шуваловского дворца заметно обветшал и требует реставрации.

Комплекс Шуваловского дворца занимал Всероссийский научно-исследовательский институт токов высокой частоты имени Вологдина, входящий в Ростех. В апреле стало известно, что владелец выставил имущество на торги. Брокером выступает Российский аукционный дом. В лоте 13 объектов в Шуваловском парке, из которых один земельный участок и 12 зданий, построенных в середине XIX–XX веков, в их числе шесть объектов культурного наследия в бывшем имении графов Шуваловых. Среди главных объектов — Большой дворец, Малый дворец («Белый дом»), Конный двор («Ферма»), Бывший дом садовника, Туфовая арка.

Ранее КГИОП неоднократно предъявлял претензии к институту за нарушение охранных обязательств и ненадлежащее содержание объектов культурного наследия.

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Комментарии (2)

RemyMartin
Дворец Игоря Ивановича?
Vilya
Фонтанка, где вы там лебедя увидели? Точно не скажу, но это либо виллис из Жизели, либо Шопениана.
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