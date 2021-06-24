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«Фонтанка» показывает эвакуацию из поезда, под которым погибла женщина в метро Петербурга

Как проходила эвакуация из поезда, под которым погибла женщина на «Обводном канале» в Петербурге

Читатель «Фонтанки» Николай рассказал, как проходила эвакуация из состава, который 24 июня прервал жизнь 34-летней жительницы Петербурга.

По словам мужчины, поезд резко затормозил, когда часть вагонов была ещё в тоннеле. Пассажиры ждали 5–7 минут, после чего по составу прошёл сотрудник метро и открыл переходы. Момент эвакуации Николай снял на свой смартфон. На кадрах видно, как люди выходят на платформу, переходя из вагона в вагон, и как аварийная бригада работает на рельсах с телом погибшей.

Читатель «Фонтанки» Николай

По данным «Фонтанки», погибшая состояла на учёте в психоневрологическом диспансере. Её смерть сегодня затормозила движение поездов по пятой линии Петербургского метрополитена.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

Владислав М
А зачем нужна была спешка при эвакуации? А если бы в спешке ещё кто-то упал бы между вагонами?
261844081
Вот так лечат у нас в ПНД
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