По словам мужчины, поезд резко затормозил, когда часть вагонов была ещё в тоннеле. Пассажиры ждали 5–7 минут, после чего по составу прошёл сотрудник метро и открыл переходы. Момент эвакуации Николай снял на свой смартфон. На кадрах видно, как люди выходят на платформу, переходя из вагона в вагон, и как аварийная бригада работает на рельсах с телом погибшей.
Читатель «Фонтанки» Николай
По данным «Фонтанки», погибшая состояла на учёте в психоневрологическом диспансере. Её смерть сегодня затормозила движение поездов по пятой линии Петербургского метрополитена.