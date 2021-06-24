Бывший полицейский из Петербурга не признал вину в сливе данных о попутчиках Навального

Василеостровский районный суд 24 июня начал слушать уголовное дело Голубева , обвиненного по части 1 статьи 285 УК «Злоупотребление должностными полномочиями». По версии следствия и прокуратуры, оперуполномоченный по борьбе с имущественными преступлениями Василеостровского УМВД 8–11 сентября 2020 года через своего сослуживца получил доступ к программно-техническому комплексу «Розыск-Магистраль», нашел список пассажиров рейса 2614 авиакомпании S7, выполнявшей перелет Томск — Москва 20 августа 2020 года и через Telegram передал информацию журналистке издания «База» Мяйле Мачюлите. Как следует из обвинительного заключения, она прежде всего интересовалась местом 7F — соседним с Навальным — и данными на пассажира «Певчих Мария Константиновна 1987 года рождения».

Передачей персональных данных третьим лицам Голубев, по мнению гособвинителя, из личной заинтересованности покусился на личную тайну граждан, в том числе Марии Певчих, тем самым существенно нарушил интересы общества и государства и дискредитировал преступными действиями авторитет МВД.



«Не признаю вину полностью. Данные о пассажирах я не передавал. Также считаю, что своими действиями не нарушал общественные интересы и не дискредитировал МВД», — передает обращенные к суду слова Голубева корреспондент «Фонтанки».



По словам подсудимого, просьба от Мачюлите действительно поступала, но из-за отсутствия в ПТК «Розыск-Магистраль» функции разбивки пассажиров по местам передача сведений показалась оперативнику нецелесообразной, о чем он и сообщил Мачюлите.



В уголовном деле отсутствуют документальные сведения о пересланных журналистке скриншотах.



Константина Голубева задержали в феврале 2021 года сотрудники УФСБ Петербурга и области и УСБ регионального ГУ МВД. Изначально оперативнику хотели предъявить обвинение в превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями, полагая, что он слил данные о пассажирах рейса Навального расследовательской группе The Bellingcat. Эта информация не подтвердилась.