FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+28°C/Завтра: +30
72.67р86.71р
Главные новости о COVID-19ЕВРО-2020Кому нельзя делать прививкуПодбираем вузОбраз жизниАфиша «Фонтанки»
2
Печать

Бывший полицейский из Петербурга не признал вину в сливе данных о попутчиках Навального

В Петербурге по делу о «пробиве» рейса Навального судят бывшего полицейского

Бывший оперативник Константин Голубев отказался признавать вину в передаче информации о попутчиках Алексея Навального журналистке издания «База». ФСБ была уверена, что петербургский полицейский сотрудничал с международными организациями.

Василеостровский районный суд 24 июня начал слушать уголовное дело Голубева, обвиненного по части 1 статьи 285 УК «Злоупотребление должностными полномочиями». По версии следствия и прокуратуры, оперуполномоченный по борьбе с имущественными преступлениями Василеостровского УМВД 8–11 сентября 2020 года через своего сослуживца получил доступ к программно-техническому комплексу «Розыск-Магистраль», нашел список пассажиров рейса 2614 авиакомпании S7, выполнявшей перелет Томск — Москва 20 августа 2020 года и через Telegram передал информацию журналистке издания «База» Мяйле Мачюлите. Как следует из обвинительного заключения, она прежде всего интересовалась местом 7F — соседним с Навальным — и данными на пассажира «Певчих Мария Константиновна 1987 года рождения».

Передачей персональных данных третьим лицам Голубев, по мнению гособвинителя, из личной заинтересованности покусился на личную тайну граждан, в том числе Марии Певчих, тем самым существенно нарушил интересы общества и государства и дискредитировал преступными действиями авторитет МВД.

«Не признаю вину полностью. Данные о пассажирах я не передавал. Также считаю, что своими действиями не нарушал общественные интересы и не дискредитировал МВД», — передает обращенные к суду слова Голубева корреспондент «Фонтанки».

По словам подсудимого, просьба от Мачюлите действительно поступала, но из-за отсутствия в ПТК «Розыск-Магистраль» функции разбивки пассажиров по местам передача сведений показалась оперативнику нецелесообразной, о чем он и сообщил Мачюлите.

В уголовном деле отсутствуют документальные сведения о пересланных журналистке скриншотах.

Константина Голубева задержали в феврале 2021 года сотрудники УФСБ Петербурга и области и УСБ регионального ГУ МВД. Изначально оперативнику хотели предъявить обвинение в превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями, полагая, что он слил данные о пассажирах рейса Навального расследовательской группе The Bellingcat. Эта информация не подтвердилась.

Утром 20 августа 2020 года Алексею Навальному стало плохо на борту самолета Томск — Москва. После экстренной посадки в Омске оппозиционера госпитализировали в местную больницу и через несколько дней перевезли в Берлин.

56 из 193 стран — членов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), включая Великобританию, США и страны Евросоюза, в специальном заявлении подтвердили наличие отравляющего вещества группы «Новичок» в организме Навального. Россия отрицает версию покушения на убийство оппозиционера силами подразделений ФСБ. 14 декабря The Bellingcat совместно с другими изданиями опубликовал расследование о возможной причастности спецслужбы к слежке за Навальным и его отравлению.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Dimitry Antonov
"Изначально оперативнику хотели предъявить обвинение в превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями, полагая, что он слил данные о пассажирах рейса Навального расследовательской группе The Bellingcat".
Не очень понимаю, в чем заключались бы тяжкие последствия? В том, что эти данные могли попасть в "Bellingcat"? И что?
LiChaBaTa
Уже не интересно про всю эту гниль читать. Но куда от нее денешься. Погрязли. Но коттеджи красивые строят. И недвижимость дорожает. А значит все отлично))
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний