В ночь с 23 на 24 июня в центре Петербурга по особому графику разведут Троицкий мост через Неву. Изменения связаны с проведением репетиции праздника выпускников «Алые паруса».

Как сообщает СПб ГБУ «Мостотрест», разводка Троицкого моста состоится 23 июня в 21:30, а наведут переправу в 8:00 24 июня. Остальные мосты будут разводить по графику. Кроме того, до половины девятого вечера и после восьми на Троицком мосту закрыто движение в направлении от Дворцовой набережной к Каменноостровскому проспекту. Ограничения будут действовать до 23:00 26 июня.