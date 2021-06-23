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Троицкий мост в Петербурге разведут вечером и сведут только утром

Фото: СПб ГБУ «Мостотрест»
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В ночь с 23 на 24 июня в центре Петербурга по особому графику разведут Троицкий мост через Неву. Изменения связаны с проведением репетиции праздника выпускников «Алые паруса».

Как сообщает СПб ГБУ «Мостотрест», разводка Троицкого моста состоится 23 июня в 21:30, а наведут переправу в 8:00 24 июня. Остальные мосты будут разводить по графику. Кроме того, до половины девятого вечера и после восьми на Троицком мосту закрыто движение в направлении от Дворцовой набережной к Каменноостровскому проспекту. Ограничения будут действовать до 23:00 26 июня.

Перекрывать мост в связи с праздником будут до конца недели. В четверг, 24 июня, движение по нему полностью закроют в 20:00 и откроют в 8:00 25 июня, затем — в 12:00 25 июня до 18:00 26 июня.

Фото: СПб ГБУ «Мостотрест»

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