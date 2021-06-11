В Смольном рассказали, где нельзя будет проехать и пройти из-за «Алых парусов»

В частности, как сообщили в городском комитете по транспорту в пятницу, 11 июня, движение транспортных средств в Петербурге будет полностью прекращено по следующим участкам в определённые периоды времени:

— с 23:00 14 июня до 04:50 15 июня, с 23:00 17 июня до 04:50 18 июня, с 00:30 до 08:30 22 июня, с 21:30 22 июня до 08:00 23 июня, с 21:30 23 июня до 08:00 24 июня, с 20:00 24 июня до 08:00 25 июня, с 12:00 25 июня до 18:00 26 июня — по Троицкому мосту, наб. Лебяжьей канавки.

— с 00:30 22 июня до 23:00 26 июня по Троицкому мосту в направлении от Дворцовой наб. к Каменноостровскому пр.



— с 16:00 25 июня до 05:00 26 июня — по Невскому пр. от Садовой ул. до Дворцового проезда, Дворцовому мосту, Биржевой пл., Гороховой ул. от Большой Морской ул. до Адмиралтейского пр., Малой Морской ул. от Невского пр. до Вознесенского пр., Большой Морской ул. от Вознесенского пр. до Невского пр., Мошкову пер., Аптекарскому пер., Круглому пер., нечетной стороне наб. р. Мойки от Невского пр. до Аптекарского пер., четной стороне наб. р. Мойки от Гороховой ул. до Невского пр., Адмиралтейскому пр. от Вознесенского пр. до Невского пр., Дворцовому проезду, проезду вдоль д. 4 по Дворцовой пл., проезду вдоль д. 4 и д. 6–8 по Дворцовой пл., наб. Зимней канавки, Мраморному пер., Вознесенскому пр. от Малой Морской ул. до Адмиралтейского пр., Адмиралтейской наб., Миллионной ул. от Аптекарского пер. до Дворцовой пл., четной стороне наб. канала Грибоедова от ул. Ломоносова до Невского пр., Дворцовой наб., наб. Кутузова от Дворцовой наб. до Гагаринской ул.

— с 22:30 25 июня до 05:00 26 июня — по Университетской наб. от Биржевой пл. до Кадетской линии, наб. Макарова от Биржевого моста до Биржевой линии, Биржевому мосту, Суворовской пл.

— ограничено путем закрытия крайней правой полосы движения:



— с 19:00 15 июня до 05:00 28 июня — по Каменноостровскому пр. в направлении от ул. Куйбышева к Троицкому мосту.

— с 22.30 15 июня до 06:00 16 июня, с 23:00 16 июня до 06:00 17 июня, с 23:00 17 июня до 06:00 18 июня, с 23:00 18 июня до 06:00 19 июня, с 23:00 19 июня до 06:00 20 июня, с 23:00 20 июня до 06:00 21 июня, с 23:00 26 июня до 05:00 27 июня, с 01:30 27 июня до 05:00 28 июня — по Троицкому мосту в направлении от Каменноостровского пр. к Дворцовой наб.

Кроме этого, будут введены ограничения путём организации двустороннего движения:

— с 16:00 25 июня до 06:00 26 июня — по Миллионной ул. от Дворцовой пл. до наб. Зимней канавки.

Также вводится запрет остановки:

— с 00:00 25 июня до 06:00 26 июня — по наб. р. Мойки от Невского пр. до Мошкова пер., Миллионной ул. от Аптекарского пер. до Дворцовой пл., проезду вдоль д. 4 и д. 6–8 по Дворцовой пл., Малой Морской ул. от Невского пр. до Гороховой ул., Большой Морской ул. от Гороховой ул. до Невского пр., Адмиралтейскому пр., Гороховой ул. от наб. р. Мойки до Адмиралтейского пр., Мошкову пер. от Дворцовой наб. до Миллионной ул., Адмиралтейской наб., Дворцовой наб. от Дворцового моста до Мраморного переулка.

