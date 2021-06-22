По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня в Петербурге ожидается переменная облачность, во второй половине дня местами кратковременные дожди и грозы. Ветер днём умеренный, при грозе порывистый. Ночью «холодало» до 20–22 градусов, днём будет 33–35, легче всего на побережье Финского залива — около 30. Вода в заливе давно не была такой тёплой, 21–24 градуса в курортной зоне. В Неве, по данным на 21 июня, 19 градусов. Атмосферное давление слабо понижается.

Согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, теплее всего в этот день было в 2006 году, плюс 30. Так что ждём новый рекорд. Утренние плюс 25 уже на 7 градусов превышают норму, а днём отрыв составит 15 градусов, отмечает «Яндекс». А теперь о том, во что сейчас верится слабо. Самое холодное 22 июня выдалось в 1969 году, когда днём было всего плюс 3 градуса.



В предыдущие три дня погода ставила рекорд за рекордом. Дальше жара будет очень постепенно, но отступать. 23 июня — на 2 градуса, 24-го — на 3. В прогнозе — дожди и грозы.