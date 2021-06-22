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Петербуржцам надо пережить самый жаркий день, ждём новый рекорд. Помощь обещают дожди

В Петербурге ожидается 33–35 градусов, в прогнозе — грозы

Вторник, 22 июня, в Северной столице может стать самым жарким днём на этой неделе, за всё лето и за многие годы. Рекорд почти неминуем.

Фото: читатель «Фонтанки» Александр Спиридонов
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Небольшое облегчение начнут приносить дожди, а уже через пару дней температура перестанет подниматься выше 30 градусов.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня в Петербурге ожидается переменная облачность, во второй половине дня местами кратковременные дожди и грозы. Ветер днём умеренный, при грозе порывистый. Ночью «холодало» до 20–22 градусов, днём будет 33–35, легче всего на побережье Финского залива — около 30. Вода в заливе давно не была такой тёплой, 21–24 градуса в курортной зоне. В Неве, по данным на 21 июня, 19 градусов. Атмосферное давление слабо понижается.

Согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, теплее всего в этот день было в 2006 году, плюс 30. Так что ждём новый рекорд. Утренние плюс 25 уже на 7 градусов превышают норму, а днём отрыв составит 15 градусов, отмечает «Яндекс». А теперь о том, во что сейчас верится слабо. Самое холодное 22 июня выдалось в 1969 году, когда днём было всего плюс 3 градуса.

В предыдущие три дня погода ставила рекорд за рекордом. Дальше жара будет очень постепенно, но отступать. 23 июня — на 2 градуса, 24-го — на 3. В прогнозе — дожди и грозы.

Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
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Фото: читатель «Фонтанки» Александр Спиридонов
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru

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Комментарии (11)

266035785
Любители такой жары полные эгоисты и моральные уроды. У них же нет наверное бабушек, дедушек, у которых проблемы со здоровьем. Вот если кто нибудь у них умрет от такой жары, может в голове что то и появится. Валите в Краснодар с такой жарой!
265929496
уже и дожди научились обещать?
муматор
лучше жара чем холод.
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