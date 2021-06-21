Погода даёт жару. Петербург начал день с теплового рекорда, и это не предел

Как сообщил «Фонтанке» главный синоптик Петербурга Александр Колесов, новый максимум в 30,7 градуса зафиксирован к десяти утра. Примерно так же знойно (30,4 градуса) в городе было 15 лет назад.



На отметке «немного за 30» столбик термометра не остановится. Синоптики предупреждают: днём возможно до +34...35 градусов. В прогнозе локальные грозы, но существенно охладить город им не удастся. Во вторник, 22 июня, метеорологи ждут новых рекордов.



В субботу, 19 июня, в Петербурге был обновлён рекорд 1905 года, в воскресенье также не обошлось без жарких достижений. Как пережить этот день и не спечься, смотрите в онлайн-трансляции «Фонтанки».

