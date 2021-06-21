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Погода даёт жару. Петербург начал день с теплового рекорда, и это не предел

В Петербурге установлен новый температурный рекорд

Жара ещё не успела разогнаться, а в Северной столице уже зафиксирован новый температурный максимум для 21 июня. Это третий день с рекордами, и на достигнутом погода не остановится.

Как сообщил «Фонтанке» главный синоптик Петербурга Александр Колесов, новый максимум в 30,7 градуса зафиксирован к десяти утра. Примерно так же знойно (30,4 градуса) в городе было 15 лет назад.

На отметке «немного за 30» столбик термометра не остановится. Синоптики предупреждают: днём возможно до +34...35 градусов. В прогнозе локальные грозы, но существенно охладить город им не удастся. Во вторник, 22 июня, метеорологи ждут новых рекордов.

В субботу, 19 июня, в Петербурге был обновлён рекорд 1905 года, в воскресенье также не обошлось без жарких достижений. Как пережить этот день и не спечься, смотрите в онлайн-трансляции «Фонтанки».

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Комментарии (3)

Иванов Ив Ив
А на даче - хорошо-о-о!
Бочка с водой полная, две бочки с водой.
И две бочки для полива.
Wert
Жара лучше, чем затяжные дожди.
syshsun
Блин,бедные врачи в своих СИЗ.
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