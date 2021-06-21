FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+24°C/Завтра: +32
73.20р86.89р
Главные новости о COVID-19ЕВРО-2020Кому нельзя делать прививку«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхОбраз жизниАфиша «Фонтанки»
6
Печать

Водоканал Петербурга напоминает, что купание в фонтанах чревато тяжелыми травмами, и просит не ломать оборудование

Петербургский Водоканал призывает горожан не купаться в фонтанах

Фото: ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
ПоделитьсяПоделиться

Петербуржцев, желающих в летнюю жару охладиться в городских фонтанах, призывают подумать о своем здоровье. А также о самих фонтанах, для которых купающиеся могут стать причиной внепланового ремонта.

В Петербурге установилась настоящая летняя жара, и, по прогнозам синоптиков, 30-градусное пекло сохранится в городе и в ближайшие дни. В минувшие выходные в чашах больших фонтанных комплексов на Московской площади и площади Ленина, в фонтанах в Колпино и Сестрорецке были замечены купающиеся. В связи с этим в понедельник, 21 июня, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» напоминает петербуржцам и гостям: «Использовать главные водные украшения города не по назначению запрещено».

Как отмечают специалисты, внутри фонтанных чаш располагается сложное техническое оборудование: коллекторы распределения воды, электрические кабели, насадки, светильники — и при купании из-за них можно получить ушибы и даже тяжелые травмы. Кроме того, вода в фонтанах по составу и требованиям относится к технической, а не питьевой. Вдобавок из них пьют птицы, туда попадают дождь и пыль, а жара может способствовать размножению микроорганизмов. Поэтому купание в фонтанах совсем негигиенично.

Помимо этого из-за купающихся в фонтанах возникают неполадки, которые требуют внепланового ремонта и временного отключения фонтана. К поломкам может привести и любой мусор — из-за него останавливается работа насоса.

Купание в фонтанах вызывает неоднозначное отношение и у горожан. Особенно острая дискуссия развернулась вокруг детей. «Фонтанка» рассмотрела аргументы сторон.

На 2021 год в хозяйственном ведении петербургского Водоканала находятся 111 сооружений. В этом сезоне в городе работают 65 фонтанов, в том числе 3 фонтанных комплекса. Сейчас они работают в штатном режиме. Семь фонтанов в этом году планируется реконструировать:

  • перед Российской национальной библиотекой на Московском проспекте, 165, корпус 2, сооружение 1, литера Г;
  • на Каменноостровском проспекте, 32, сооружение 1, литера А;
  • на улице Щербакова, 4/18, сооружение 1, литера А;
  • в Шушарах, северо-западнее дома 1 по Первомайской улице;
  • на Английском проспекте, 13, сооружение 1, литера А;
  • на проспекте Большевиков, 3, сооружение 1, литера А;
  • на проспекте Ленина, 22, корпус 2, литера А, в Колпино.

Как Петербург переживает жару, читайте в трансляции «Фонтанки».

Фото: ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

Modest_5e4ce41f7533b
Окунуться в фонтан так вульгарно. Куда благородней лежать на асфальте красным, как рак, когда вас хватит тепловой удар.
А почему бы около некоторых ливневых люков не поставить пляжные лейки, чтобы джентльмены в смокингах не испытывали неловкости от невольного лобзания раскаленного асфальта.
Nafanka
Молодец Водоканал - на опережение сработал!
lamer
Ничто так не украшает фонтан, как вылитая в него бутылочка шампунички. Можно Фейри, но это для настоящих поклонников санкционки.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний