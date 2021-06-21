Водоканал Петербурга напоминает, что купание в фонтанах чревато тяжелыми травмами, и просит не ломать оборудование

В Петербурге установилась настоящая летняя жара, и, по прогнозам синоптиков, 30-градусное пекло сохранится в городе и в ближайшие дни. В минувшие выходные в чашах больших фонтанных комплексов на Московской площади и площади Ленина, в фонтанах в Колпино и Сестрорецке были замечены купающиеся. В связи с этим в понедельник, 21 июня, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» напоминает петербуржцам и гостям: «Использовать главные водные украшения города не по назначению запрещено».

Петербуржцев, желающих в летнюю жару охладиться в городских фонтанах, призывают подумать о своем здоровье. А также о самих фонтанах, для которых купающиеся могут стать причиной внепланового ремонта.

Как отмечают специалисты, внутри фонтанных чаш располагается сложное техническое оборудование: коллекторы распределения воды, электрические кабели, насадки, светильники — и при купании из-за них можно получить ушибы и даже тяжелые травмы. Кроме того, вода в фонтанах по составу и требованиям относится к технической, а не питьевой. Вдобавок из них пьют птицы, туда попадают дождь и пыль, а жара может способствовать размножению микроорганизмов. Поэтому купание в фонтанах совсем негигиенично.

Помимо этого из-за купающихся в фонтанах возникают неполадки, которые требуют внепланового ремонта и временного отключения фонтана. К поломкам может привести и любой мусор — из-за него останавливается работа насоса.

Купание в фонтанах вызывает неоднозначное отношение и у горожан. Особенно острая дискуссия развернулась вокруг детей. «Фонтанка» рассмотрела аргументы сторон.

На 2021 год в хозяйственном ведении петербургского Водоканала находятся 111 сооружений. В этом сезоне в городе работают 65 фонтанов, в том числе 3 фонтанных комплекса. Сейчас они работают в штатном режиме. Семь фонтанов в этом году планируется реконструировать: