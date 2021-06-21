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Если энергетики и жилищники договорятся. В Смольном не стали обещать, что батареи остынут на жаре

Жилищный комитет прокомментировал горячие батареи в квартирах петербуржцев посреди жары

График плановой промывки внутридомовых сетей, из-за которой петербуржцы переживают жару с горячими батареями, можно изменить. Но по каждому случаю должны договариваться жилищники и энергетики.

Как рассказали «Фонтанке» в жилищном комитете 21 июня, исполнители коммунальных услуг в срок до 30 апреля согласовывают с теплоснабжающими организациями графики испытания оборудования на плотность и прочность, согласованные графики представляют в районные администрации. Сами испытания проводят после промывки системы персоналом управляющей организации — с обязательным присутствием представителя теплоснабжающего предприятия.

«Промывку необходимо производить водой из тепловой сети с температурой не более 75 градусов, — сообщил жилком. — При отсутствии сетевой воды допускается производить промывку холодной водой. Промывку выполняют до полного осветления промывочной воды, пока из нее не перестанут выходить механические взвеси: грязь, окалина и шлам. И, как правило, она осуществляется в рабочее время в рамках одного дня». Корректировка графика возможна по согласованию между управляющей компанией и ресурсоснабжающей организацией.

Сама процедура нужна для удаления отложений со стенок котлов, труб и батарей. Если сети не промывают, уменьшается теплоотдача, скорость циркуляции воды, увеличивается износ труб и арматуры.

Петербуржцы не первый день жалуются на горячие батареи в 30-градусную жару из-за промывки систем. Как Петербург ставит климатические рекорды — «Фонтанка» рассказывает в онлайн-трансляции.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

266087550
Потом еще счета за это "отопление" это выставят!))
MidNightWoodpecker
Блин, сижу на даче, никого не трогаю, вдруг звонит жена -"мне куда звонить, в УК или сразу в дурдом? У нас батареи горячие!
Поржал, посоветовал все же сначала в УК позвонить.
мухомор
у меня все термостаты в ноль убраны.
ничего не греет.
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