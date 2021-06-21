Если энергетики и жилищники договорятся. В Смольном не стали обещать, что батареи остынут на жаре

Как рассказали «Фонтанке» в жилищном комитете 21 июня, исполнители коммунальных услуг в срок до 30 апреля согласовывают с теплоснабжающими организациями графики испытания оборудования на плотность и прочность, согласованные графики представляют в районные администрации. Сами испытания проводят после промывки системы персоналом управляющей организации — с обязательным присутствием представителя теплоснабжающего предприятия.



«Промывку необходимо производить водой из тепловой сети с температурой не более 75 градусов, — сообщил жилком. — При отсутствии сетевой воды допускается производить промывку холодной водой. Промывку выполняют до полного осветления промывочной воды, пока из нее не перестанут выходить механические взвеси: грязь, окалина и шлам. И, как правило, она осуществляется в рабочее время в рамках одного дня». Корректировка графика возможна по согласованию между управляющей компанией и ресурсоснабжающей организацией.

