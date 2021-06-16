«Третья волна будет в два раза выше осенней»: эпидемиолог Власов о коронавирусном кризисе в Москве и Петербурге

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Благостные прогнозы о летнем спаде пандемии не сбылись, а те, кто их давал, надеются, что о них не вспомнят. Власти опасаются паники и обвинений в некомпетентности, а новые штаммы уже бродят по стране и замещают друг друга. Но даже в этих условиях запрещать сидеть на лавочке — идиотизм. А закрывать парки и требовать носить перчатки — не меньший, считает эксперт из Высшей школы экономики.



Василий Власов Фото: скриншот с сайта YouTube Поделиться Поделиться







— Почему заболеваемость в Москве и Петербурге растет взрывными темпами? Еще неделю назад власти говорили, что все хорошо, а вспышки не было ни в каких прогнозах.



— Прогнозы сплошь и рядом носят избыточную точность. Те, кто их делает, надеются, что, когда прогноз не сбудется, об этом никто не вспомнит. Надо признать, что прогнозировать точно развитие эпидемии, как в лучшую, так и в худшую сторону, невозможно.

Искать причины, почему заболеваемость пошла вверх именно сейчас, не надо. Все началось гораздо раньше. Я еще в марте-апреле обращал внимание на медленный прирост заболеваемости. Всегда при развитии эпидемии небольшой прирост не кажется чем-то страшным. Вы можете вспомнить прошлый год, когда в августе заболеваемость росла и все легкомысленно говорили: «Какие пустяки, она же понемножку». Но дальше всё идет по множительной зависимости, и скорость становится ужасающей. Примерно это произошло и сейчас.

— Может быть, это связано с сезонностью и цикличностью вирусной инфекции?

— Существует довольно глупая идея о том, что коронавирусная инфекция является сезонной, распространяется в осенне-зимний период, а летом её не бывает. В появлении этой идеи в народе виноваты наши говорящие головы, которые эту глупость повторяют.



В действительности же этот вирус начал распространяться активно совсем не зимой, а наоборот, с наступлением тепла, в основном в мае-июне месяце. Следующая волна началась в августе-сентябре, также в теплое время года. И оснований ожидать, что сейчас, летом, будет тепло и коронавирус исчезнет, конечно же, нет.

Вы, наверное, обратили внимание, что губернаторы Москвы и Петербурга, двух городов, которые сейчас сильнее всего поражены, буквально еще неделю назад делали спокойные лица и говорили, что нам нечего бояться. Это было связано как раз именно с этим: с ожиданиями, что пронесет, что солнышко и прочие глупости нас спасут.

— Раз рост назревал давно, значит ли это, что никакие новые мероприятия и события катализатором стать не могли?

— Могли и стали, вероятно. Поскольку все простые граждане и губернаторы надеялись на авось и пренебрегали ограничительными мерами, то люди беспрепятственно заражали друг друга. У вас в Петербурге на выходных прошёл какой-то невероятный концерт с тысячами слушателей. Туго заполнены местные и курортные пляжи. Это всё, безусловно, двигает эпидемию.



— Но вот в Москве, например, не было ни огромных концертов, ни ПМЭФ, ни матчей Евро-2020. А заболеваемость еще выше. Может быть, дело не в мероприятиях?

— В первую очередь, конечно, это относится к мероприятиям в помещениях. Но когда люди стоят так тесно, как было на этом концерте на свежем воздухе, это очень опасно и повышает число заражений. Но концерт, конечно, только пример.

В Москве, к слову, недавно тысячи безумцев собрались в торговом центре, чтобы встречаться с артистами какого-то сериала. Кроме того, многие люди вынуждены ездить на работу в переполненном общественном транспорте. Все вместе срабатывает как катализатор, и эпидемия развивается. Нам еще долго с ней жить.

— Мы сейчас видим 800 госпитализаций за сутки в Петербурге. Это выше, чем первая волна, уже почти как вторая, когда в больницы увозили по 1 000 человек. Значит ли это, что третья в итоге окажется еще выше?

— Я думаю, что вряд ли уровень осенней волны может быть значительно превышен. Моя приблизительная оценка — максимум в два раза.



Но здесь очень важно сказать по публикуемой статистике. Те цифры, которые мы видим, по заболеваемости, мягко выражаясь, — не совсем соответствуют действительности. А если грубо, то это вранье. На них трудно опираться в оценках.

— Но другой статистики нет. Смольный перестал публиковать данные по госпитализации и числу свободных коек.

— В первую очередь реальное число заболевших скрывают, чтобы не вызвать панику. А что касается госпитализаций... это чтобы не возникло впечатления катастрофической некомпетентности властей. Поскольку очереди у больниц и перегруженные палаты — это очевидный признак неадекватности предпринимаемых мер. Эту неадекватность и хотят скрыть.

— Связан ли рост заболеваемости с тем, что коронавирус якобы стал тяжелее и чаще поражать молодых? Об этом говорят сейчас некоторые врачи и Роспотребнадзор.

— Сейчас мы это видим только в форме досужих разговоров, сообщений отдельных врачей. Серьезных доказательств того, что это действительно так, нет. Но если это подтвердится, то может объясняться довольно просто.



Значительная часть пожилых людей, которые вели себя легкомысленно, переболели и даже умерли. Другие ведут себя разумно. А молодежь ведет себя как обычно, и поэтому стала заметнее доля заболевших среди более молодого поколения. Я думаю, что гипотеза «отбор плюс поведение» наиболее правдоподобна.

Но нельзя исключать и какие-то изменения качеств вируса. Они происходят постоянно. Но до сих пор они принципиально не изменили течение болезни и подходы к лечению.

— Может быть, это циркулируют индийские и британский штаммы?

— Они, по-видимому, давно активно циркулируют, и есть относительно точные указания на то, что они замещают друг друга. Сначала британский, теперь индийский. Но поскольку у нас нет массовых анализов и данные не публикуются, мы можем только гадать. Там, где делаются массовые анализы, есть информация о структуре циркулирующего вируса. У нас таких данных нет.

— Если заболеваемость продолжит расти, то что нам нужно делать? Вводить новые ограничения?

— Ну, что касается нас с вами, то мы разумные люди. Мы по мере сил изолируемся.



— А если говорить про власти? Как остановить рост заболеваемости?

— Нужно разъединять людей. Отменять все массовые мероприятия. Вводить строгие ограничения по количеству посетителей, которые могут находиться в конкретном магазине, кафе или офисе. В современном мире это совсем не затруднительно, просто на этом нужно жестко настаивать.

— Важно, наверное, и не доводить ограничения до абсурда.

— Конечно. У нас в Москве вот начали штрафовать за сидение на лавочках в парке. Вчера народ вместо лавочек стал садиться на траву, и до обеда их не трогали. Но потом взялись и за них. И это идиотизм. На свежем воздухе, если люди не собираются в толпу, как в Петербурге на концерте, то вероятность заражения совершенно минимальная. Запрещать людям заниматься физкультурой в парках — это последний идиотизм.

Или в Питере, например, как и у нас в Москве, много внимания почему-то уделяется ночным клубам. Почему — совершенно непонятно. Я понимаю, когда речь шла бы о распространении СПИДа среди гомосексуалов. Но почему в период коронавируса начальство возбуждается от ночных клубов — для меня загадка. Они явно не главные рассадники заразы.

Это очень раздражает людей, и все меньше из них доверяют властям. Они начинают верить в «чипирование» и прочие теории заговора. И чем больше скрывают, тем больше недоверие.

— И это, вероятно, главная причина низких темпов вакцинации. Кажется, что ими недовольны даже в Кремле. Как вы относитесь к идее введения обязательной прививки?

— Я думаю, что здесь, какие решение ни принимай, сейчас всё будет плохо. Уровень недоверия к вакцине и официальным рекомендациям настолько высок, что сегодня люди не только не захотят вакцинироваться, но и, если к этому принуждать, скорее купят себе справку, что прошли вакцинацию, чем будут реально прививаться.

Чем скорее уровень информирования общества станет адекватным ситуации и рациональным, основанным на науке, тем скорее, хотя и не быстро, начнет восстанавливаться доверие к вакцинации.

Пока у нас запрещают сидеть на лавочках в парках и требуют носить перчатки, до той поры в кругу отрицателей вакцин будут не только придурки, которые боятся чипирования, но и нормальные люди, которые стараются найти рациональный способ поведения. Им надо помочь сделать правильный выбор, без давления.

Беседовал Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

Биография

Василий Власов — врач, доктор медицинских наук, профессор НИУ ВШЭ. Вице-президент общества специалистов доказательной медицины. Член комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований и комиссии по борьбе с лженаукой.

