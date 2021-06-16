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Проценко: Обязательная вакцинация от ковида — единственный выход

Главврач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о своих пациентах и высказал мнение относительно прививок от COVID-19. Как передаёт RT, медик выступает за обязательную вакцинацию.

«Очень непростой вопрос, но я уверен, что путь лежит не в лишении свободы выбора, а путь лежит в убеждении, убеждении и ещё раз убеждении. Именно поэтому я сегодня нахожусь здесь в студии», — сказал Проценко в интервью на YouTube-канале «Антонимы». «Это единственный выход из создавшейся ситуации с пандемией. И вопрос, как она регулироваться должна, наверное, самый главный», — подчеркнул специалист (цитата по РИА Новости).

В конце мая президент России Путин выступил против введения обязательной вакцинации от коронавируса, поскольку люди должны сами осознать эту необходимость.

Что касается процедуры вакцинации в больших торговых центрах и других общественных пространствах, это, по словам Проценко, мировая практика. «Это нормально. Задача — обеспечить максимальную доступность... Я не могу понять, в чём опасность и в чём отличие кабинета вакцинации в поликлинике, который организован согласно определённым требованиям СанПиН, если эти же требования организованы на площадках торгового центра», — отметил врач (цитата по RT).

Он добавил, что наращивать число пунктов вакцинации необходимо по мере роста темпов прививочной кампании. А особой пользы от множества пустых мест нет.

Число поступающих в больницу пациентов растёт. «В основном это всё те же факторы риска: пожилые люди, пациенты с избыточной массой тела. Но так как Коммунарка в феврале из чисто ковидного госпиталя стала многопрофильным госпиталем, то у нас достаточно большой удельный вес пациентов, у которых ПЦР положительный, но у них при этом развиваются инсульты, острые инфаркты миокарда, гнойная хирургия, чистая хирургия... на фоне диабета, сахарной диабетической стопы...» — сказал Проценко.

Сейчас Коммунарка, по его словам, работает как полноценный многопрофильный госпиталь, но при этом в нём лечатся «пациенты, которые имеют сопутствующие патологии».

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Комментарии (20)

jokir
Пошёл этот Пилюлькин на …!
😂 Пусть себе в мозг прививку поставит от глупости)
Squaw
Перестаньте требовать с людей подписание бумаг при вакцинации, о том, что они осознают все риски, информированы о последствиях, не имеют претензий, и идут на вакцинацию добровольно. Наоборот, должна быть бумага, что Государство, берет на себя риски и ответственность, в случае негативного исхода, будь-то инвалидизации или смерть. И гарантированное денежное содержание пострадавшего, или семьи по потере кормильца. Вот тогда, у народа будет доверие.
Савва Морозов
По мнении, рассейских антипрививочников, Израиль - это тупое стадо, которое не умеет самостоятельно и свободно думать. Китай и Япония, которые носят массово маски - вообще, тупые и бессловесные, одевающие, как собачки намордник.
Поржём, над ними, Слава Либерде!
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