Проценко: Обязательная вакцинация от ковида — единственный выход

«Очень непростой вопрос, но я уверен, что путь лежит не в лишении свободы выбора, а путь лежит в убеждении, убеждении и ещё раз убеждении. Именно поэтому я сегодня нахожусь здесь в студии», — сказал Проценко в интервью на YouTube-канале «Антонимы». «Это единственный выход из создавшейся ситуации с пандемией. И вопрос, как она регулироваться должна, наверное, самый главный», — подчеркнул специалист (цитата по РИА Новости ).

Главврач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о своих пациентах и высказал мнение относительно прививок от COVID-19 . Как передаёт RT , медик выступает за обязательную вакцинацию.

В конце мая президент России Путин выступил против введения обязательной вакцинации от коронавируса, поскольку люди должны сами осознать эту необходимость.



Что касается процедуры вакцинации в больших торговых центрах и других общественных пространствах, это, по словам Проценко, мировая практика. «Это нормально. Задача — обеспечить максимальную доступность... Я не могу понять, в чём опасность и в чём отличие кабинета вакцинации в поликлинике, который организован согласно определённым требованиям СанПиН, если эти же требования организованы на площадках торгового центра», — отметил врач (цитата по RT).



Он добавил, что наращивать число пунктов вакцинации необходимо по мере роста темпов прививочной кампании. А особой пользы от множества пустых мест нет.



Число поступающих в больницу пациентов растёт. «В основном это всё те же факторы риска: пожилые люди, пациенты с избыточной массой тела. Но так как Коммунарка в феврале из чисто ковидного госпиталя стала многопрофильным госпиталем, то у нас достаточно большой удельный вес пациентов, у которых ПЦР положительный, но у них при этом развиваются инсульты, острые инфаркты миокарда, гнойная хирургия, чистая хирургия... на фоне диабета, сахарной диабетической стопы...» — сказал Проценко.

