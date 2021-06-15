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Главврач Коммунарки: инкубационный период у коронавируса сократился до четырёх-пяти дней

Денис Проценко рассказал о не менее чем 200 госпитализаций в день

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о том, что сейчас известно об индийском штамме коронавируса, и заявил о сокращении его инкубационного периода.

«Я реально знаю то, что мы сейчас видим ежедневно, — больше 200 пациентов поступают каждый день. Это больше, чем в пиковые дни в первые две волны. То, что мы видим — это укоротился период инкубационный», — отметил он в эфире программы «Антонимы» 15 июня.

Проценко уточнил, что теперь инкубационный период коронавируса длится не неделю, как раньше, а четыре-пять дней.

Напомним, ранее главврач Коммунарки заявлял, что мутировавший коронавирус не реагирует на лечение.

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Комментарии (8)

igoruha
А как к нам попал этот индийский штамм, если границы закрыты?
266089060
Очень похоже на то. Если смотреть на график московской заболеваемости, она в конце мая-начале июня вертикально рванула
rastaman
Он видит только заболевших.
Он не видит, что подавляющее большинство людей (более 97%) населения здоровы и никогда не болели ковидом.
Поэтому его предложение об обязательной вакцинации всех и вся можно спустить в унитаз.
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