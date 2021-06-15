Главврач Коммунарки: инкубационный период у коронавируса сократился до четырёх-пяти дней

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о том, что сейчас известно об индийском штамме коронавируса, и заявил о сокращении его инкубационного периода.



«Я реально знаю то, что мы сейчас видим ежедневно, — больше 200 пациентов поступают каждый день. Это больше, чем в пиковые дни в первые две волны. То, что мы видим — это укоротился период инкубационный», — отметил он в эфире программы «Антонимы» 15 июня.



Проценко уточнил, что теперь инкубационный период коронавируса длится не неделю, как раньше, а четыре-пять дней.

