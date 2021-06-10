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Главврач Коммунарки заявил, что мутировавший коронавирус не реагирует на лечение

Денис Проценко рассказал о неудачах в лечении мутировавшего коронавируса

Проверенные полутора годами пандемии методы лечения COVID-19 начали давать сбои — вирус мутирует и меняет лицо, заявил главный врач московской больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.

«Есть ощущение, что меняется вирус, потому что проверенные методы лечения вот этого гипервоспаления или, как мы говорим, цитокиновых бурь, в последнее время мы периодически видим неуспехи терапии. Что заставляет задуматься о том, что вирус тоже за эти полтора года изменил свое лицо, мутировал», — рассказал Проценко «Эхо Москвы» 10 июня.

При этом прививка, по словам главного врача, все равно облегчает течение болезни.

«Есть пациенты с вакцинацией, но мы не видели ни одного случая тяжелого течения, чтобы пациенты после вакцинации попадали на искусственную вентиляцию легких на сегодняшний день. Очень важно понимать, что вакцинация — это в первую очередь гарантия не тяжелого, не фатального течения коронавирусной инфекции», — объяснил врач.

Похожую тенденцию отмечают и в Петербурге. О том, что вирус стал тяжелее и чаще заболевают дети, рассказали в Роспотребнадзоре.

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Комментарии (15)

Foxit
Знакомая врач тоже говорит, что стало больше тяжелых.
260551481
Выпустили джина из бутылки, похоже до всех начинает доходить что это банальное биологическое оружие массового поражения...
Modest_5e4ce41f7533b
И с медициной мутации случаются. Лечат их лечат, а они не реагируют. В консерватории надо что-то подправить.
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