«Я сам в этот день был на работе. Супруга работает удалённо, из дома. Мы, примерно, знаем во сколько дети идут на прогулку, во сколько возвращаются. Ну, и глазками иногда сопровождаем своего ребёнка. В один прекрасный день жена выглядывает и видит ребёнка стоящего у двери детсада. Вечером мы приходим за дочкой и спрашиваем, что случилось. В детсаду разводят руками, говорят, что такое у них впервые за три года. Я, на тот момент, ещё не знал деталей этой прогулки. Думал, что она всё это время стояла у двери», — рассказал Игорь.

После разговора с воспитателями он решил посмотреть видеозаписи с камер, которые установлены у их дома и детсада. Увиденное произвело на него шок. Как видно на опубликованных кадрах, оставшийся без присмотра ребёнок в возрасте 2,5 лет активно перемещался по двору, в том числе — по проезжей части. Игорь отметил, что сначала хотел пойти с руководством дошкольного заведения «на мировую», но после просмотра ролика изменил свою позицию.

Сейчас он и его жена уже обратились с заявлением в прокуратуру Приморского района Петербурга. Помимо этого, в случившемся они видят уголовную статью «Оставление в опасности». Однако в полицию и СК супруги пока что не обращались. Помимо этого, родители девочки планируют разорвать отношения с частным детсадом и вернуть деньги, которые были заплачены за будущий месяц.

Ранее «Фонтанка» поговорила об этом инциденте с хозяйкой частного детсада «Семь сов» на улице Репищева, куда ходила девочка. Владелица дошкольного заведения заявила, что не может объяснить, как такое могло произойти, подчеркнув, что воспитатели извинились перед родителями ребёнка, написали объяснительные на имя руководительницы и получили выговор.