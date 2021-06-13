Маленькую воспитанницу детсада в Петербурге после прогулки забыли на улице. Родители намерены обратиться в прокуратуру

В Петербурге родители девочки по имени Варя намерены обратиться в городскую прокуратуру из-за 18-минутной прогулки их дочери без присмотра взрослых. Сотрудницы частного детского сада в Приморском районе забыли воспитанницу в возрасте 2,5 года на улице Репищева. Как рассказала «Фонтанке» хозяйка дошкольного заведения «Семь сов» Ольга 13 июня, это произошло в минувший четверг, 10 числа. «К сожалению, да. Такое ЧП у нас случилось. Как родитель, я их очень пониманию. Ситуация для нас чрезвычайная. За три года у нас не было ни одного случая, чтобы с ребёнком что-то случилось. То, что произошло ни у кого в голове не укладывается. Девочки [сотрудницы] у меня работают с самого начала, я не меняла состав, работа была организована чётко. Как могло такое произойти, у меня пока что объяснения нет», — подтвердила она инцидент.

По её словам, Варя находилась без присмотра взрослых 18 минут. Хозяйка «Семи сов» узнала о сложившейся ситуации от матери девочки. Последняя выглянула в окно своей квартиры и увидела, как её дочь гуляет одна около детсада. Об увиденном она рассказала Ольге. Воспитанницу завели в помещение, накормили и уложили спать. Владелица дошкольного заведения утверждает, что она не пострадала и получила минимальный стресс. С её родителями состоялся разговор. Хозяйка «Семи сов» и воспитательницы принесли им извинения и предложили «не рубить с плеча». Те решили взять «тайм-аут», но после перезвонили, заявив, что намерены обратиться в надзорные органы. «В пятницу утром он [отец девочки] написал мне сообщение, предложив встретиться во вторник вечером и обсудить сложившуюся ситуацию. А потом, я честно говоря, не знаю, что произошло. Они выложили о нас отзыв в Интернете. Несмотря на это, я была настроена с ними встречаться. Потом он уже позвонил и сказал, что будет по-другому решать вопрос, что будут подключать прокуратуру и повесил трубку», — рассказала Ольга.