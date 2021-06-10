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Дом Радио — одна из манящих точек на карте Петербурга, что заочно всем известны с детства, но куда можно попасть только по особому поводу, и то — в небольшую его часть. Один из способов — это подкараулить билеты на концерты музыкальных проектов musicAeterna (которые разлетаются обычно быстро и случаются довольно спонтанно). Второй способ — и тот временный — доступен будет совсем недолго: до 20 июня в Доме Радио открыта «Летняя выставка». Ее простое название, впрочем, скрывает вполне основательное содержание.



Смотреть «Летнюю выставку» стоит по множеству причин: во-первых, на ней представлены актуальные современные художники «первого ряда», чего в пору пандемии в Петербурге стало совсем мало. На выставку привезли работы патриархов Ильи Кабакова и Эрика Булатова, медиаарт и даже — отдельной строкой — работы культового видеохудожника Билла Виолы, знакомого петербуржцам, в частности, по экспозиции в Эрмитаже.

Фото: Илья Кабаков. «Новый аккордеон» / предоставлено musicAeterna Фото: Иван Ерофеев / предоставлено musicAeterna Фото: Иван Ерофеев / предоставлено musicAeterna Поделиться Поделиться







Еще одна причина — этой выставкой открылось в качестве экспозиционного новое пространство в Доме Радио с отдельным входом с Малой Садовой, где раньше друг друга сменяли молодежные магазины одежды. Теперь здесь только что отреставрировали три зала, где можно показывать картины, скульптуру и видео.

Но главное: «Летняя выставка» — это шанс прогуляться по этажам Дома Радио и заглянуть туда, куда иначе никогда не пустят — в служебные помещения. Начав с галереи на первом этаже, посетители пройдут не обратно на улицу, а во внутреннюю арку дома, из которой другая дверь проведет на центральный подъезд. Публика пройдет по той самой лестнице, по которой годами поднимались наверх сотрудники Дома Радио в свои небольшие кабинеты-каморки на верхних этажах, и где у лифтов с советских времен сохранились таблички о том, что в галошах заходить нельзя.



Путаные коридоры здания, его темные небольшие закутки и бывший кабинет библиотекаря, карточная, читальный зал — теперь экспозиционные пространства. Две комнатки, вход в которые расположен прямо с лестницы, вместили видеоработы Пипилотти Рист, важнейшей швейцарской художницы, пионера видеоарта и «голоса феминизма». Ну и обладателя приза Венецианской биеннале. Хотя работы относятся к 1980-м и 1990-м, они воспринимаются как экспериментальные до сих пор.

На самих этажах здания показано больше: в коридоре четвертого этажа установлен экран, на котором показывают видео Андрея Кузькина. Автор проводит исследование памяти, приезжая со своим ребенком в поселок, где в детстве рыбачил с дедушкой. По соседству с этой работой в одной из студий транслируют видео Полины Канис — лауреата премии Кандинского, художницы из Петербурга, ныне проживающей в Амстердаме. Она продолжает тему памяти и среды в своем видео, пространство из которого чем-то напоминает по духу сам Дом Радио. А на шестом этаже в коридоре показано видео Евгения Гранильщикова: в таких же летних «декорациях», что и у Кузькина, оно показывает совсем противоположное — современную жизнь молодежи.

Видео Полины Канис Фото: Иван Ерофеев / предоставлено musicAeterna Фото: Кадр из видео Полины Канис/предоставлено musicAeterna Поделиться Поделиться







Побывать удастся и в студиях звукозаписи — например, в студии Шостаковича, самой главной, где была записана Ленинградская симфония (здесь сейчас тоже проходят записи и концерты). Сейчас во всю ее стену развернулась работа Янниса Кунеллиса, признанного во всем мире мастера arte povera («бедного искусства»), — большой «занавес» из веревок, на которые подвешены книги. Это произведение было создано в 2015 году для постановки «Носферату» в Перми (были же времена!) и является собственностью musicAeterna.



Работа Янниса Кунеллиса Фото: Иван Ерофеев / предоставлено musicAeterna Поделиться Поделиться







А в читальном зале и «Карточной» представлены видеоработы британского художника Мэта Коллишоу. На одной из них — летучая мышь, рассекающая воздушное пространство готического храма, а на другой — «Портрет папы Иннокентия Х» Веласкеса, перетекающий в его же интерпретацию кисти Фрэнсиса Бэкона.

Большая работа с летучей мышью называется «Эхолокация», музыку для нее художник писал вместе с сыном.

«Эта работа очень известна, она наделала много шума, она прямо сейчас выставлена в Лондоне в подземном переходе, все газеты о ней пишут, люди на ней «зависают», — рассказывает Дмитрий Озерков.

Автор: Иван Ерофеев / предоставлено musicAeterna

С его слов, Мэт Коллишоу — одна из ключевых фигур современного британского искусства.

«Это Young British artists, команда Дэмьена Херста, — молодые британцы, которые «взорвали» арт-мир, сделав Лондон столицей мирового искусства, которым он до сих пор во многом и является», — ориентирует он.

Интересно, что включить работы Коллишоу в эту выставку предложил Теодор Курентзис. Они познакомились с художником в Париже во время показа фильма «Дау» и договорились о совместном проекте. Коллишоу должен был создать видео для концерта Курентзиса, на котором бы исполнялся Реквием Габриэля Форе, — премьеру готовили для Баден-Бадена. Но началась пандемия. Однако затея не заброшена, и новое видео почти готово.

Наконец, еще одна важная «премьера» петербургской «Летней выставки» — это помещение на втором этаже: то самое, где Теодор Курентзис намеревается воссоздать домовую церковь. Именно в ее стенах и показывают работы серии «Мученики» Билла Виолы, что логично: их и создавали для храма — собора Святого Павла в Лондоне — для постоянной экспозиции. Правда, там они — крупнее, но соответствие нынешних экранов в Петербурге пропорциям помещения проверял лично автор. Четыре мученика — четыре свидетеля — четыре стихии — четыре актера, которые их изображают на четырех экранах.

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С тех пор, как директором musicAeterna стал завотделом современного искусства Эрмитажа Дмитрий Озерков, открытие художественной выставки в Доме Радио было вопросом времени. Но есть и иные обоснования.

«Идея такая: одни искусства питают другие, — поясняет Дмитрий. — Как сам Теодор [Курентзис] говорит, Дом Радио — это такой Баухаус, где художники разных профессий друг с другом встречаются, общаются и производят вместе какие-то вещи. Название «Летняя выставка» появилось, во-первых, потому что, наконец-то, наступило лето. А с другой стороны, если перевести название на английский как Summer Exhibition, — она отсылает к летней выставке в Лондоне, которая уже почти 300 лет проходит как выставка-продажа искусства, и которая известна тем, что люди, покупавшие там непонятных молодых художников за копейки, потом выясняли, что у них на стене висит, например, ранняя работа Дэмьена Хёрста или какого-нибудь еще известного человека и стоит огромных денег».

Впрочем, в случае с Домом Радио ярмарочный аспект прозаичен: выставка была организована совместно с австрийской художественной ярмаркой viennacontemporary, партнером которой, как и партнером musicAeterna, является Aksenov Family Foundation. И большая часть работ для петербургской выставки представлена галереями, которые в ней участвовали. Но коммерческая сторона проекта максимально завуалирована и предполагает только закулисное взаимодействие тех, кому по карману подобные покупки. Широкой же публике адресован вопрос: нужна ли такая ярмарка Петербургу? А если не такая? Интересен рынок NFT, которым увлекся весь мир? Хочет ли Петербург в этом участвовать, идти в ногу с глобальным миром? Или здесь уже некому им интересоваться?



Алина Циопа, «Фонтанка.ру»

