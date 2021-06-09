FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+23°C/Завтра: +24
72.83р88.64р
ЕВРО-2020А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
0
Печать

«Количество заболевших растёт». В Москве усилили контроль за ношением масок и перчаток

Власти Москвы усилили контроль за ношением масок и перчаток

Эпидемиологическая обстановка в Москве ухудшается, и власти усиливают контроль за ношением масок и перчаток в общественных местах.

Как сообщил 9 июня начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков, в связи с ростом числа заболевших с этого дня в столице усиливается контроль за использованием средств индивидуальной защиты в общественных местах. В том числе будут пристальнее следить за ношением масок и перчаток в общественном транспорте и метро, торговых и развлекательных центрах, «а также других местах скопления граждан», передает РИА «Новости». Нарушение этих требований наказывается штрафом в 4–5 тысяч рублей.

За последние сутки в Москве COVID-19 заболели 4124 человека. Это наибольшее число новых случаев коронавируса в столице с 16 января. Ранее столичные власти просили москвичей не передвигаться по городу без необходимости.

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний