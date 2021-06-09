«Количество заболевших растёт». В Москве усилили контроль за ношением масок и перчаток

Эпидемиологическая обстановка в Москве ухудшается, и власти усиливают контроль за ношением масок и перчаток в общественных местах.
Как сообщил 9 июня начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков, в связи с ростом числа заболевших с этого дня в столице усиливается контроль за использованием средств индивидуальной защиты в общественных местах. В том числе будут пристальнее следить за ношением масок и перчаток в общественном транспорте и метро, торговых и развлекательных центрах, «а также других местах скопления граждан», передает РИА «Новости». Нарушение этих требований наказывается штрафом в 4–5 тысяч рублей.