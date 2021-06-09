Большинство новых случаев COVID-19 приходятся на столицу, где насчитали
С начала пандемии в России выявили
За день от COVID-19 умерли 399 человек (48 в Петербурге).
В России впервые с марта число новых случаев коронавируса перевалило отметку в 10 тысяч
За последние сутки в России насчитали
Большинство новых случаев COVID-19 приходятся на столицу, где насчитали
С начала пандемии в России выявили
За день от COVID-19 умерли 399 человек (48 в Петербурге).
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08 июня 2021, 12:55В больницах Петербурга кончаются ковидные койки. Данные по ним не публикуются уже неделю
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