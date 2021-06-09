В России впервые с марта число новых случаев коронавируса перевалило отметку в 10 тысяч

Большинство новых случаев COVID-19 приходятся на столицу, где насчитали 4 124 инфицированных. В Петербурге, который держится на второй строчке по этому показателю, выявили 852 заболевших, а вчера их было 846. Общее число заболевших в городе выросло до 447 279 .



С начала пандемии в России выявили 5 156 250 случая коронавируса, из которых 4 761 000 закончились выздоровлением. Летальных исходов по стране за весь период пандемии насчитали 124 895 ( 14 717 в Петербурге).



За день от COVID-19 умерли 399 человек (48 в Петербурге).

