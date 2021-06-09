Один из основных операторов городской программы трудоустройства «Мир молодежи» оказался застигнут врасплох летними каникулами. В первые дни июня его пороги обивают сотни подростков, родители которых не сдерживают возмущения организацией процесса. Спрогнозировать, что дети массово придут устраиваться на работу после того, как кончится учеба, у руководства компании не вышло.

Летние каникулы для школьников — возможность не только отдохнуть, но и подзаработать. «Фонтанка» рассказывала, что работу проще всего найти в возрасте от 15 лет, а вот для 14-летних официальное трудоустройство — проблема. Так что городские программы по поиску подработки для детей оказываются востребованными. В 2021 году, например, с компанией «Мир молодежи» было заключено три договора на организацию 1 366 временных рабочих мест для несовершеннолетних. Общая сумма контрактов — 20,68 млн рублей. Это один из крупнейших в городе операторов программы, которую курирует СПб ГАУ «Центр занятости». Всего на данный момент центром заключено 25 договоров на 87,6 млн рублей на предоставление 5 599 рабочих мест в 17 организациях, 49 прямых договоров с 16 муниципальными организациями и 7 контрактов с коммерческими организациями.



Официальное трудоустройство возможно с 14 лет. Подросткам до 15 лет, согласно статье 92 ТК РФ, в период каникул можно работать по 4 часа в день, от 15 до 16 лет — 5 часов, а от 16 до 18 лет — 7 часов. Количество отработанных часов регулирует зарплату, поэтому те, кто помладше, получают немного — 9,5 тыс. рублей в месяц, еще 1,5 тысячи ежемесячно город выплачивает в качестве материальной помощи, сообщили в городском комитете по труду и занятости.

Выбор специальностей, которые предлагаются детям, широк. Жесткого указания идти работать только в какое-то определенное место нет, всегда есть выбор, как минимум пара вариантов. Кому-то везет больше, кому-то меньше. К примеру, за вакансиями «помощник специалиста» или «менеджер» в этом году «скрывались» помощник бариста, разработчик игр и сотрудник, обучающий пенсионеров компьютерной грамотности. Но в основном речь идет о более рутинной работе: помощник специалиста в подростково-молодежных клубах, военкоматах, детских библиотеках и садах, лицеях и школах города. Кроме того, вакансии детям предоставляются в Управлении Пенсионного фонда, Домах молодежи, Федеральной службе судебных приставов и др.



В целом основная цель программы — не в том, чтобы раздать детям по 10 тысяч за непыльную работу, а в том, чтобы дать им познакомиться с культурой трудоустройства, понять, что такое трудовая дисциплина, ответственность, узнать больше о содержании различных профессий, объясняют в комитете.

Однако в начале июня родители рассказали, что столкнулись с невообразимой волокитой при попытке устроить детей на работу. К примеру, в Калининском районе центр занятости в этом году значительную часть подростков направляет трудоустраиваться в «Мир молодежи». Именно там ребята и попадали в очередь на пять часов. При этом некоторым из них, прошедшим весь «квест» по собиранию различных справок, на финише приходилось разворачиваться: их документы оказывались утерянными.

Фото: Читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться







«Моему сыну 14, и зимой он решил, что летом попробует поработать. Мы собрали колоссальное количество документов, на это всё ушли недели», — рассказывает петербурженка Юлия. «При этом на местах повторно просят указать те данные, которые уже были заполнены онлайн. В итоге все сделали, подали заявку в СПб ГАУ «Центр занятости». Оттуда нас направили заключать договор в организацию «Мир молодежи», и тут началось самое интересное», — продолжает она.



Добираться из Калининского района семье надо было в Красносельский, на проспект Ветеранов, 147. Там пришлось отстоять четыре часа, выслушать «оры и крики», заступиться за детей, которые приехали без родителей, и получить договор. В «подарок» компания выдала куртку и «полиэстеровую маску, в которой не продохнуть». «Эта куртка, наверное, размера 64-го, просто висит на ребенке. Мы с горем пополам получили договор. Но этот весь кошмар, который пришлось пережить, отбивает всё желание у ребенка связываться с официальным трудоустройством», — заключила Юлия.

Однако, как оказалось, ее сыну повезло даже больше, чем другим. Столкнуться с миром очередей и бумаг 15-летней Насте пришлось в день ее рождения. «Мы оформили все документы и сдали их в городской центр социальных программ «Контакт», там сказали, что их отправят в «Мир молодежи», — рассказывает ее бабушка Ольга Радусская. Когда подошла ее очередь, сотрудники компании заявили, что документов девочки нет. Тем не менее директор организации Наталья Чулкова, по словам бабушки, отвела ребенка подписать бумаги на получение формы, которую так и не выдала.

«Мы прождали три часа, к нам больше никто и не подошел. Я пыталась выяснить, где наши документы, но там работают одни дети, которые ничего не понимают. В итоге мы ушли. Ребенок был в слезах. Чулкова потом заявила, что раз мы ушли, значит, девочка не хотела работать. А она очень хотела. У нас бюджет небольшой, деньги нужны. В молодежном клубе, куда она хотела попасть, для нее специально держали должность», — добавила женщина.

Потеряли документы и у сына Маргариты Дмитровской из Выборгского района. Заявку они также подавали через Центр занятости, на выбор были только две должности в Лесотехнической академии — подсобный рабочий и «что-то связанное с благоустройством». Добирался подросток тоже долго. Очередь начиналась на улице. Отстоял, по словам матери, три часа, а в общей сложности провел в организации около пяти. Вручить документы для оформления всё же удалось, но медсправка оказалась не по нужной форме, и подростка попросили принести другую.

«Переделывал справку, потом снова привез и опять стоял в очереди. Ее приняли, но сказали, что у него теперь не та банковская карта. Он дошел до ближайшего отделения и получил реквизиты. Пришел с ними обратно, а ему заявляют, что у него потеряли справку, которую он им только что отдал», — возмущается женщина.



Ситуация с «Миром молодежи» оказывает большое влияние на детей, которые сталкиваются с подобными сложностями уже на первых этапах трудоустройства, утверждает директор подростково-молодежного центра Калининского района Наталья Логвинова. Из-за этого, по ее словам, идет негативное отношение к подработкам. Она объяснила, что раньше детей оформляли на территории района, и ехать никуда не приходилось, с подростками проводили инструктаж, и вся процедура была проще. «Но теперь детей распределяет «Мир молодежи», а там работают точно такие же подростки. Они ничего не объясняют, инструктаж не проводят, у кого-то орет телефон, кто-то играет или клипы смотрит. На моих глазах у одного ребенка потеряли справку. Он уже второй день приезжал туда», — сказала она. В СПб ГБУ «ПМЦ «Калининский» от Центра занятости было подано более 70 заявок на трудоустройство, большинство — 38 человек — стоят на учете по делам несовершеннолетних.

«Это трудные подростки, но они заинтересованы в жизни клуба. Здесь они благоустраивают территорию, сортируют документы, помогают организовывать мероприятия. И вот нескольким сказали, что ставят им прогул, потому что они были распределены в АО «Калининское садово-парковое хозяйство», соответственно, за пропущенные дни им денег не заплатят. Я пыталась доказать Чулковой, что они работают здесь, куда и подавали заявки, но она говорит, что они тогда могут увольняться. А я даже не смогу заставить детей снова поехать на другой конец города, отстоять в очереди, чтобы только уволиться», — добавила Логвинова.

