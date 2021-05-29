Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







На сайтах объявлений большинство вакансий направлены на совершеннолетних. Ищут кальянщиков, упаковщиков и курьеров, которым в среднем обещают 50–60 тыс. рублей. Чаще ищут сотрудников склада, банковских работников, а также аниматоров, которым за день работы предлагают от 2 до 3 тыс. рублей. Ждут и на Петербургском международном экономическом форуме, и на чемпионате Европы по футболу. На дни проведения мероприятий нужны повара, официанты, кассиры, грузчики и уборщики, за смену которым предлагают от 2,5 тыс. до 3,5 тыс. рублей, что в целом выше среднего по рынку.



Но совершеннолетним найти работу летом куда проще, чем подработку школьникам. Занятость несовершеннолетних регламентируется в Трудовом кодексе РФ главой 42. Согласно ей, в возрасте до 18 лет нельзя заниматься не только на вредных или опасных работах, но и тех, которые могут «причинить вред нравственному развитию». К последним относятся игорный бизнес, деятельность ночных кабаре и клубов, производство, перевозка и торговля спиртными напитками, табачными изделиями, наркотическими и иными токсическими препаратами, материалами эротического содержания. Всего в соответствующем постановлении правительства РФ перечислено более 2 тыс. профессий, запрещенных для школьников.

На сайтах объявлений готовы видеть подростков от 14 лет в качестве промоутеров. В среднем за час работы компании предлагают 250 рублей. Ищут и пеших курьеров, которым придется доставлять различные пакеты, письма и бумаги. Работодатели отмечают, что посылки легкие, «дети ничего себе не надорвут». «В день можно заработать при частичной занятости от 1 тыс. до 1,8 тыс. рублей», — утверждает сотрудник по подбору персонала одной из компаний.



Согласно закону, несовершеннолетним нельзя переносить тяжести. Определить допустимый вес можно с помощью законодательных нормативов. В течение смены юношам 14 лет можно регулярно перемещать груз весом в 3 кг, девушкам того же возраста — в 2 кг. При этом два раза в час, в течение не более одной трети от всей смены, мальчикам можно перетаскивать 12–15 кг, девочкам — 4–5 кг, а в 17-летнем возрасте — 24 кг и 8 кг соответственно. При перемещении грузов на тележках или в контейнерах усилие не должно превышать 12 кг для юношей 14 лет, 24 кг — для 17 лет; для 14-летних девушек — 4 кг, 17-летних — 8 кг.

Готовы видеть несовершеннолетних и на вакансиях, не предусматривающих физический труд, например, на должность менеджера отдела продаж. «Работать нужно с 12 до 17 часов. Есть возможность совмещать с учебой. Принимаются лица от 14 лет с согласия родителей. За каждое подключение абонента к услугам нашей компании менеджер получает от 900 до 3,5 тыс. рублей. План на первые два месяца минимальный — 17 договоров, и в основном наши новые работники его выполняют», — утверждает сотрудник одной из ведущих провайдерских компаний.



Школьников также зовут продавать сувениры, щебетание которых можно часто услышать у станций метро «Гостиный двор» и «Невский проспект». Бизнесмен Антон Мурзин, занимающийся продажей свистков, сообщил, что подростки активно к нему устраиваются на работу. «С 14 лет берем только с согласия родителей. Заполняется специальная форма, в которой взрослые указывают, что не против того, чтобы их ребенок поработал. Работать можно 3–4 часа, потом ребята сменяют друг друга. С 16 лет уже посвободнее, там не нужно согласие родителей, и ребята могут и по 5 часов работать. Но работа монотонная, сидеть по 4 часа и свистеть — от этого устаешь, поэтому в любом случае они работают немного», — сказал он.

На сайтах объявлений различные кафе предлагают устроиться к ним кухонными работниками. Зарплата варьируется от 15 тыс. до 20 тыс. рублей. Школьников готовы принять на мойку посуды. График у многих объявлений однотипный — с 10 до 14 часов. Подобные условия предлагают и для уборщиков хостелов. Из обязанностей — менять постельное белье, полотенца и осуществлять влажную и сухую уборку номеров.



«Фонтанка» связалась с известными сетевыми ресторанами общепита и узнала, готовы ли они принять в летний сезон на работу подростков. Как оказалось, у многих школьники могут только раздавать буклеты, но не работать на кухне из-за алкоголя в меню. «Даже посуду мыть из-за этого несовершеннолетних не набираем», — заявили в службе по подбору персонала «Теремка». В сети пекарен «Буше» сообщили, что возможность трудоустроить несовершеннолетнего у них есть, но «сейчас подбор закрыт из-за большого потока». «Какая ситуация будет дальше, посмотрим. Несовершеннолетним с 15 лет предлагаем только должность работника торгового зала на утро на несколько часов и только с согласия родителей. Необходима санитарная книжка. Подростки у нас работают только на тех точках, где нет алкоголя, а подобная продукция у нас продается всего в пяти заведениях из 60». Из условий — около 166 рублей в час и оплачиваемый проезд.

Как оказалось, школьников нанимают в сервисы по доставке еды, которые стали популярны в период пандемии коронавируса. На должность курьера берут с 16 лет. «Выбирает зону рядом с домом, можно работать 4 часа. Зарплата зависит от многих факторов, есть средняя ставка в час — 170 рублей», — сообщили в одной из популярных компаний.



Есть и другие пути трудоустройства старшеклассников — например, вакансии в соцсетях. Там не только можно встретить сообщения о промоутерах и расклейщиках со средней ставкой 250 рублей в час, но и творческие профессии. Их можно найти в ряде групп, где различные агентства и частные лица веду набор актеров в массовку в кино, рекламные ролики и клипы. Оплата чаще всего обговаривается с кандидатами по итогу собеседования, однако за участие в некоторых проектах один съемочный день обходится в 1 тыс. рублей. На площадке, согласно условиям, при этом должен присутствовать представитель ребенка, с которым и обсуждаются условия сотрудничества.

Приглашают сниматься и в студенческих видеоработах на социальную тематику. Участие в подобных проектах, как правило, занимает пару часов, в отличие от коммерческих. Так, роль со словами за 2 часа «будет оплачена 1 тыс. рублей, а без слов — 500 рублей», сообщается в одном из объявлений.

Натолкнуться можно и на сомнительные предложения. Подростков, которые выглядят старше своего возраста, зовут посещать со скрытой камерой торговые точки и устраивать «контрольную закупку».

Фото: Скриншот страницы паблика/ Vk.com Поделиться Поделиться







По словам одного из авторов объявления, покупать несовершеннолетним предстоит алкоголь и табачную продукцию. После этого якобы организаторы мероприятия будут отправлять информацию о нерадивых продавцах в правоохранительные органы. За три часа школьнику обещают заплатить от 1,5 тыс. рублей. Объявление по просьбе «Фонтанки» оценили юристы. Они уверены: таким образом вовлекают несовершеннолетних в совершение антиобщественного действия, и главным образом — это провоцирование на правонарушение.

«Что касается вакансий из соцсетей, у нас нет контрольно-надзорных функций, — заявили в комитете по труду и занятости Смольного, — но любой гражданин, предполагающий, что данные предложения о работе нарушают законодательство, может написать жалобу в прокуратуру». Там рекомендовали родителям устраивать ребенка только по трудовому договору, так как в случае невыплаты права работника будет трудно защитить.

Город реализует программы для трудоустройства подростков, в которых в прошлом году приняли участие почти 10 тыс. молодых людей, из них более 430 детей-сирот, свыше 450 — состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних, 119 детей-инвалидов. Проводятся и специализированные ярмарки вакансий. Первая пройдет 27 мая, на которую приглашают соискателей с нарушением слуха.

В Смольном рассчитывают, что в этом году в программе примут участие более 10 тыс. детей. Уже на данный момент к работе приступили около 2 тыс. несовершеннолетних. Сейчас все больше предложений относятся к возможности профориентации в самых различных сферах — от журналистики до программирования, есть даже такая вакансия, как помощник бариста. Независимо от сферы занятости график работы у детей почти как у взрослых, пять дней в неделю, но часы сокращены. Заработная плата за полный рабочий день составляет 9,5 тыс. рублей в месяц, еще 1,5 тысячи ежемесячно выплачивает город в качестве материальной помощи. Заявку на участие в программе можно подать в районные агентства занятости или дистанционно через личный кабинет на портале Службы занятости населения Петербурга. Для трудоустройства потребуется разрешение родителей, при оформлении трудового договора у подростка появится и трудовая книжка. Мария Долбиш, «Фонтанка.ру»

