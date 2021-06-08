«Круг добра» расширил перечень тяжелых заболеваний, с которыми будет работать фонд

Заседание прошло на базе Общественной палаты (ОП) РФ, сообщает РАПСИ . Был рассмотрен вопрос поддержки детей с синдромом короткой кишки (СКК). В ОП пояснили, что при данной нозологии организм не усваивает питательные вещества из пищи, потому что она просто не переваривается. Больной слабеет, может потерять сознание в любой момент, его преследуют острые боли. Без правильного лечения и специального парентерального питания пациент может умереть.

В России около 300 детей с этим тяжелым заболеванием. Планируется проработать четкие категории детей и критерии, по которым им будет оказываться помощь. Президент ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева» Александр Румянцев отметил необходимость более четко формулировать показатели, по которым дети могут получать бесплатное лечение при таком тяжелом заболевании, как синдром короткой кишки.



Также в ходе заседания эксперты обсудили включение в перечень для закупок дополнительных препаратов. В частности, эксперты проголосовали за консенсус для закупки препарата от спинально-мышечной атрофии (СМА) «Золгесма» и приняли решение к концу 2021 года расширить критерии отбора детей, которые смогут получить данное лекарство.



Кроме того, фонд «Круг добра» утвердил и организовал закупки препаратов «Спинраза» и «Рисдиплам» для всех детей с диагнозом «спинальная мышечная атрофия», на которых поступила информация от региональных медиков. На сегодняшний день уже 958 ребят получают лекарства, а 11 нововыявленным больным препараты поступят в ближайшее время.

