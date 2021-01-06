Созданный Путиным Фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями возглавил петербургский священник. Компанию ему составят Хабенский и Хаматова

Владимир Путин подписал указ о создании Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями «Круг добра». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 6 января.



Согласно тексту указа, Фонд должен будет заниматься организацией и финансовым обеспечением оказания медицинской помощи детям с тяжелыми заболеваниями. В частности, в его зоне ответственности снабжение их лекарствами и медицинскими изделиями, в том числе не зарегистрированными в России, техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень предоставляемых инвалиду. Утвердить перечни тяжелых заболеваний и категорий детей, страдающих ими, должен будет экспертный совет Фонда.

