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Созданный Путиным Фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями возглавил петербургский священник. Компанию ему составят Хабенский и Хаматова

Владимир Путин подписал указ о создании Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями «Круг добра». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 6 января.

Согласно тексту указа, Фонд должен будет заниматься организацией и финансовым обеспечением оказания медицинской помощи детям с тяжелыми заболеваниями. В частности, в его зоне ответственности снабжение их лекарствами и медицинскими изделиями, в том числе не зарегистрированными в России, техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень предоставляемых инвалиду. Утвердить перечни тяжелых заболеваний и категорий детей, страдающих ими, должен будет экспертный совет Фонда.

В указе подчеркивается, что председатель правления Фонда назначается президентом. Им станет Александр Ткаченко — основатель и генеральный директор первого в России Детского хосписа, о котором не раз писала «Фонтанка». Он также возглавляет комиссии Общественной палаты по вопросам благотворительности и социальной работе.

Председателем попечительского совета Фонда назначен директор ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА России» Николай Дайхес, в его состав войдут еще 14 человек, в том числе учредитель благотворительного фонда помощи детям «БЭЛА. Дети-бабочки» Ксения Раппопорт, президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» Леонид Рошаль, певица Юлия Самойлова, учредитель Фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер, президент собственного благотворительного фонда Константин Хабенский, а также соучредитель фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова.

На приобретение дорогостоящих лекарств в рамках деятельности фонда планируется направлять средства, вырученные от повышения налога на доходы свыше 5 млн рублей в год до 15%.

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Комментарии (10)

Njura
Церковь раньше утверждала, что дети с тяжелыми заболеваниями - это наказанье родителям за их грехи. Выход- осознать, где нагрешил и искренне покаяться.
Саша Иванов
"Во время учёбы в семинарии проходил обучение в медицинских учреждениях США и Великобритании по специальности «Деятельность больничного капеллана»." Как там насчёт иноагента??? Тем более, что пример есть!!! "У Флавиана изъяли паспорта, кредитные карты и телефоны, но задерживать не стали. Через несколько дней епископ по запасным документам улетел в Великобританию." Какое отношение церковь, может иметь к фонду ? "Фонд — некоммерческая организация, учреждённая гражданами и (или) юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов, преследующая благотворительные, культурные, образовательные или иные социальные, общественно полезные цели."? НО, церковь постоянно "сосёт" ( не отсасывает) деньги налогоплательщиков! «Фонд Храма Христа Спасителя» покрывает затраты на эксплуатацию зданий, его доходы пополняются субсидиями из городского бюджета:
140 миллионов рублей в 2006 году;
170 миллионов в 2007 году;
217 миллионов в 2011 году.
Храм в культуре и искусстве
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Когда в этот фонд начнут поступать деньги? Как будут расходоваться? Мы увидим исчерпывающую отчётность?
И да, важнейший приоритет государственной политики России не достоин ФНБ?
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