Петербургский священник, назначенный Путиным возглавлять фонд «Круг добра», рассказал «Фонтанке», как дети с тяжелыми заболеваниями будут получать лекарства

Основатель и генеральный директор первого в России Детского хосписа Александр Ткаченко рассказал «Фонтанке», как фонд «Круг добра» будет помогать детям с тяжелыми заболеваниями. Президент 6 января подписал указ о создании фонда и назначил петербургского священника председателем правления.

По словам Ткаченко, задача Фонда — не дублировать уже имеющиеся в стране программы госпомощи, а дополнять их. «Наша задача другая, она четко сформулирована в указе президента: “реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения оказания медицинской помощи детям, страдающим тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями”», — отметил священник.



Напомним, в зоне ответственности фонда — снабжение детей лекарствами и медицинскими изделиями, в том числе не зарегистрированными в России, техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень предоставляемых инвалиду. На данный момент первые списки пациентов уже сформированы, речь идет о более чем 9 тысячах человек. Для их лечения определены около 50 препаратов, первые поставки планируется начать в январе.

«Министерство здравоохранения направило во все регионы информацию о фонде и о порядке получения помощи. Идет активная работа над запуском сайта фонда с прямой формой подачи заявки. Обратиться в фонд смогут как родители или опекуны ребенка, так и его лечащий врач, лечебное учреждение, главный специалист региона или региональный орган здравоохранения, — отметил Ткаченко. — Конечно, списки нуждающихся будут расти. Что будет через год или два, пока сложно прогнозировать». При этом председатель правления подчеркнул, что о количественных ограничениях, цифрах, на которых фонд прекратит помощь, «речь никогда не шла».

