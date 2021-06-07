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Девичьи танцы под k-pop на Дворцовой перевозбудили «мужчину с голубями». Вместо лайков блогеры получили оскорбления

«Мужчина с голубями» набросился с оскорблениями на танцовщиц в центре Петербурга

Буйный незнакомец помешал съемкам девичьего танцевального номера на Дворцовой площади. Он кричал о низкой социальной ответственности участниц команды и толкнул одну из них. Девушки не стерпели обиды.

Как рассказала 7 июня в Instagram одна из участниц кавер-дэнс-команды, вместе с другими четырьмя девушками она снимала на Дворцовой площади кавер на танец южнокорейской девичьей поп-группы. На третьем дубле в кадр влез «мужчина с голубями на руках», который сначала пытался танцевать на заднем плане, но потом отдал птиц приятелю и принялся грубо учить танцовщиц морали.

«Наш замечательный Х (так девушка назвала обидчика. — Прим. ред.) считал, что мы девушки легкого поведения, что мы продали себя за деньги, хотя ничего плохого мы не делали, просто танцевали (чтобы вы понимали, в танце даже не было ни единого какого-то сексуального движения)», — написала участница коллектива.

instagram.com/yo.ni.ka

По ее словам, за них вступилась проходившая мимо женщина, но это не остановило дебошира. Мужчина называл танцовщиц тварями, кричал, что каждая из них «развелась на бабки», а когда рыжая девушка улыбнулась его словам, он толкнул ее. Очевидцы вызвали на место полицию.

«Я вместе с подругой, которая пришла помогать к нам на съемочки, сели в машину к полиции и начали писать заявления. Написав их, полиция увезла Х (орфография и пунктуация автора. — Прим. ред.)», — рассказала блогер.

В ГУ МВД по Петербургу «Фонтанке» подтвердили, что мужчину доставили в отдел полиции. В отношении него составлен протокол по статье 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство»).

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Комментарии (36)

Boris_93*1
Девушкам надо было предложить любителю голубей :) соблюдать социальную дистанцию и не приближаться к ним ближе чем на 1,5 метра без маски . Адвокатам есть шанс хайпануть на ситуации
260559331
Быдломужик
kuk-vasyusha
Если одеваешься, как на Хеллоуин, то нечего жаловаться, что упыри пристают))))
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