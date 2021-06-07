Буйный незнакомец помешал съемкам девичьего танцевального номера на Дворцовой площади. Он кричал о низкой социальной ответственности участниц команды и толкнул одну из них. Девушки не стерпели обиды.

Как рассказала 7 июня в Instagram одна из участниц кавер-дэнс-команды, вместе с другими четырьмя девушками она снимала на Дворцовой площади кавер на танец южнокорейской девичьей поп-группы. На третьем дубле в кадр влез «мужчина с голубями на руках», который сначала пытался танцевать на заднем плане, но потом отдал птиц приятелю и принялся грубо учить танцовщиц морали.

«Наш замечательный Х (так девушка назвала обидчика. — Прим. ред.) считал, что мы девушки легкого поведения, что мы продали себя за деньги, хотя ничего плохого мы не делали, просто танцевали (чтобы вы понимали, в танце даже не было ни единого какого-то сексуального движения)», — написала участница коллектива.

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