Буйный незнакомец помешал съемкам девичьего танцевального номера на Дворцовой площади. Он кричал о низкой социальной ответственности участниц команды и толкнул одну из них. Девушки не стерпели обиды.
Как рассказала 7 июня в Instagram одна из участниц кавер-дэнс-команды, вместе с другими четырьмя девушками она снимала на Дворцовой площади кавер на танец южнокорейской девичьей поп-группы. На третьем дубле в кадр влез «мужчина с голубями на руках», который сначала пытался танцевать на заднем плане, но потом отдал птиц приятелю и принялся грубо учить танцовщиц морали.
«Наш замечательный Х (так девушка назвала обидчика. — Прим. ред.) считал, что мы девушки легкого поведения, что мы продали себя за деньги, хотя ничего плохого мы не делали, просто танцевали (чтобы вы понимали, в танце даже не было ни единого какого-то сексуального движения)», — написала участница коллектива.
instagram.com/yo.ni.ka
По ее словам, за них вступилась проходившая мимо женщина, но это не остановило дебошира. Мужчина называл танцовщиц тварями, кричал, что каждая из них «развелась на бабки», а когда рыжая девушка улыбнулась его словам, он толкнул ее. Очевидцы вызвали на место полицию.
«Я вместе с подругой, которая пришла помогать к нам на съемочки, сели в машину к полиции и начали писать заявления. Написав их, полиция увезла Х (орфография и пунктуация автора. — Прим. ред.)», — рассказала блогер.
В ГУ МВД по Петербургу «Фонтанке» подтвердили, что мужчину доставили в отдел полиции. В отношении него составлен протокол по статье 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство»).