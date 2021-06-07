К зампреду госстройнадзора Ленобласти, которого хотели арестовать в связи с делом дольщиков, пришёл СК. Его подозревают во взятке

Следственный комитет Ленинградской области проводит следственные действия с 40-летним заместителем председателя комитета госстройнадзора Ленобласти Дмитрием Лобановским, которому предъявили обвинение в связи с долгостроями в регионе, но суд в аресте отказал. Об этом 7 июня сообщает 47news.

По информации издания, представители силового ведомства наведались к Лобановскому накануне выходных, 4 июня, по подозрению в получении взятки. Задерживали его не с поличным.

Лобановского как чиновника Ленобласти, отвечающего за долевое строительство, задержали в начале апреля 2021 года. Его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями (часть 3 статьи 285 УК РФ). Следствие утверждает, что зампред госстройнадзора знал о бедственной ситуации при возведении одного из ЖК Всеволожского района Ленобласти, но никак не отреагировал, и потому застройщик продолжил продавать квартиры, несмотря на отставание от графика в несколько лет. Достраивать этот ЖК теперь придётся государству, на что потребуется несколько миллиардов рублей. Приморский районный суд Петербурга, однако, отказал СК в аресте Лобановского, не увидев доказательств того, что его свободу необходимо ограничивать, и усомнившись в умысле чиновника. Пристально следить за ходом расследования дела пообещал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.