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Хозяин Ждуна проиграл «ВКонтакте» трижды, но не сдаётся

ООО «Си Ди Лэнд контакт», владеющее исключительными правами на персонажа Ждун, проиграло дело против соцсети «ВКонтакте» в трёх инстанциях и подало жалобу в Верховный суд. «Хозяин» Ждуна считает несправедливым, что стикеры с его персонажем признали не переработкой оригинала, а пародией на него, а это разрешает использовать изображение без согласия автора. Об этом 4 июня пишет «Коммерсантъ».

«ВКонтакте» не предоставила доказательств, что стикеры — это пародия. Решения суда «формируют практику оправдания внедоговорного использования объектов исключительных прав», — уверены в «Си Ди Лэнд контакт». За незаконное, по её мнению, использование изображения компания требовала 5 миллионов рублей. Но проиграла. Летом 2020 года суд первой инстанции пришёл к выводу, что стикерпаки это пародия. Без изменений оставили это решение апелляционный суд в декабре 2020 года и суд по интеллектуальным правам в кассации в апреле 2021-го.

Дело могут передать в экономическую коллегию Верховного суда. В этом случае, по мнению экспертов, её выводы могут заметно повлиять на аналогичные споры правообладателей.

Ждун — фантазийная скульптура, созданная в 2016 году голландской художницей Маргарет Ван Бреворт, которая получила название Homunculus loxodontus («Слонообразный человек»). В апреле 2017 года ООО «Си Ди Лэнд Контакт» заключило с автором лицензионный договор на использование бренда и образа Ждуна в России и СНГ, после чего начало подавать иски к российским компаниям, которые вводили персонаж в рекламу и т. д. В 2018 году «Си Ди Лэнд Контакт» взыскало в первой инстанции с «МегаФона» 8,6 млн руб., но в итоге стороны заключили мировое соглашение.

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