Хозяин Ждуна проиграл «ВКонтакте» трижды, но не сдаётся

ООО «Си Ди Лэнд контакт», владеющее исключительными правами на персонажа Ждун, проиграло дело против соцсети «ВКонтакте» в трёх инстанциях и подало жалобу в Верховный суд. «Хозяин» Ждуна считает несправедливым, что стикеры с его персонажем признали не переработкой оригинала, а пародией на него, а это разрешает использовать изображение без согласия автора. Об этом 4 июня пишет «Коммерсантъ».



«ВКонтакте» не предоставила доказательств, что стикеры — это пародия. Решения суда «формируют практику оправдания внедоговорного использования объектов исключительных прав», — уверены в «Си Ди Лэнд контакт». За незаконное, по её мнению, использование изображения компания требовала 5 миллионов рублей. Но проиграла. Летом 2020 года суд первой инстанции пришёл к выводу, что стикерпаки это пародия. Без изменений оставили это решение апелляционный суд в декабре 2020 года и суд по интеллектуальным правам в кассации в апреле 2021-го.

