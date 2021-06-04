В российском МВД считают преждевременным обсуждать предложения Совета по правам человека о правилах эксплуатации электросамокатов, моноколёс и гироскутеров: пока у них вообще нет определённого статуса.



«В настоящее время правовой статус электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности не определен», — приводит 4 июня ТАСС ответ пресс-центра МВД на запрос агентства.



Урегулированием правового статуса средств индивидуальной мобильности (СИМ) в настоящее время занимается Минтранс — разрабатывает проект постановления правительства. «Комментарий по указанной теме полагаем преждевременным», — заявили в ведомстве.

