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В МВД пояснили, чего не хватает для выработки правила для электросамокатов

МВД: Прежде чем разрабатывать правила для СИМ, надо определить их статус

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В российском МВД считают преждевременным обсуждать предложения Совета по правам человека о правилах эксплуатации электросамокатов, моноколёс и гироскутеров: пока у них вообще нет определённого статуса.

«В настоящее время правовой статус электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности не определен», — приводит 4 июня ТАСС ответ пресс-центра МВД на запрос агентства.

Урегулированием правового статуса средств индивидуальной мобильности (СИМ) в настоящее время занимается Минтранс — разрабатывает проект постановления правительства. «Комментарий по указанной теме полагаем преждевременным», — заявили в ведомстве.

В Санкт-Петербурге 3 июня обыскали крупнейшие городские сервисы аренды самокатов: WHOOSH, MOLNIA, BOLT, SCOOBEE и RED WHEELS. Следственный комитет уточнил, что мероприятия проводятся «с целью отыскания и изъятия предметов и документов, представляющих интерес для следствия, а также в целях установления скрывшегося мужчины, который в Невском районе города совершил наезд на ребёнка». Следователи также продолжают работать с тремя случаями травмирования детей после встреч с самокатчиками. Четырёхлетнего мальчика госпитализировали 1 июня из Колпинского района, а на следующий день — пятилетнюю девочку из Невского района. Оба происшествия привели к возбуждению уголовных дел по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Ещё один мальчик в возрасте 4 лет попал в больницу в результате столкновения с самокатом в Московском районе. Подробности читайте на «Фонтанке».

Фото: Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург

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Комментарии (6)

SapienS
нет ручек - нет конфеток. нет инфраструктуры - нет колесу на тротуарах.
aaignat
Яиц стальных
theHard
эти не пошевелятся, пока окрика не будет.
псы.
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