«Меня прокатили так, как я не катался никогда в жизни. Это просто офигеть, как рискованно, быстро и нереально», — признался Дмитрий, опубликовав в следующей «сторис» скриншот новости о поездке с комментарием «шок контент получается» (авторские орфография и пунктуация сохранены).
Жёлтый «Порше» без регистрационных знаков прокатился по Невскому проспекту дважды, ускоряясь и маневрируя среди машин. После этого он якобы свернул на Малую Морскую улицу и уехал. Сотрудников ГИБДД рядом с ним замечено не было. «Форсаж» попал на видео.