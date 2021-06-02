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В жёлтом «Порше», устроившем экстремальный «форсаж» на Невском проспекте, был московский блогер

Стало известно, кто находился в салоне жёлтого «Порше», гонявшего по Невскому проспекту в Петербурге 1 июня. Пассажиром оказался московский блогер Дмитрий Рудиков, известный в Сети как Диман из Батайска. 2 июня он сам в этом признался в своём Instagram.

«Меня прокатили так, как я не катался никогда в жизни. Это просто офигеть, как рискованно, быстро и нереально», — признался Дмитрий, опубликовав в следующей «сторис» скриншот новости о поездке с комментарием «шок контент получается» (авторские орфография и пунктуация сохранены).

Фото: instagram.com/dmitryru
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Жёлтый «Порше» без регистрационных знаков прокатился по Невскому проспекту дважды, ускоряясь и маневрируя среди машин. После этого он якобы свернул на Малую Морскую улицу и уехал. Сотрудников ГИБДД рядом с ним замечено не было. «Форсаж» попал на видео.

Фото: instagram.com/dmitryru

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Комментарии (1)

walker-СПб
Смешно дураку, что нос на боку.
Слава богу ни дтп не устроил и не погиб никто.
Урок его "брата по разуму" в Москве ничему не научил.
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