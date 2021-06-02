Как стало известно «Фонтанке» 2 июня, о небезопасном заезде на главной магистрали города накануне по номеру «112» сообщили несколько петербуржцев.
По их словам, жёлтый «Порше» без регистрационных знаков прокатился по Невскому проспекту дважды, ускоряясь и маневрируя среди машин, как герои фильма «Форсаж». После этого он якобы свернул на Малую Морскую улицу и уехал. Сотрудников ГИБДД рядом с ним замечено не было.
«Фонтанка.ру»
«Фонтанка» обратилась за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.