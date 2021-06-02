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Таинственный жёлтый «Порше» устроил экстремальный заезд на Невском. Смотрите видео

В центре Петербурга зафиксированы нарушения ПДД Porsche без номеров

Резкие манёвры яркого автомобиля на Невском проспекте сняли камеры видеонаблюдения.

Как стало известно «Фонтанке» 2 июня, о небезопасном заезде на главной магистрали города накануне по номеру «112» сообщили несколько петербуржцев.

По их словам, жёлтый «Порше» без регистрационных знаков прокатился по Невскому проспекту дважды, ускоряясь и маневрируя среди машин, как герои фильма «Форсаж». После этого он якобы свернул на Малую Морскую улицу и уехал. Сотрудников ГИБДД рядом с ним замечено не было.

«Фонтанка.ру»

«Фонтанка» обратилась за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

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Комментарии (39)

265036642
Дарю следующий заголовок: Из Порше на парашу.
264728001
у него на борту могла быть надпись "навальный"
Plotnichek
Боярский место для парковки ищет
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