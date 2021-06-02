Полицейские Приморского района Петербурга раскрыли угон грузового манипулятора у предпринимателя. Спустя два дня машина обнаружилась в гараже в Тосненском районе Ленобласти.
Как сообщает 2 июня пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, утром 31 мая в полицию обратился 44-летний водитель, работающий на петербургского индивидуального предпринимателя, и рассказал об угоне автомобиля КАМАЗ с манипулятором стоимостью 2,5 миллиона рублей. Машина, принадлежащая его 36-летнему работодателю, пропала от дома 52 по Заповедной улице. Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража).
В ночь на 2 июня сотрудники уголовного розыска Приморского района обнаружили пропавший КАМАЗ в гаражах у дома 125 по Октябрьской улице в Тосно.
пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
Рядом с автомобилем находились трое мужчин: уроженцы Дагестана 27 и 40 лет и 30-летний уроженец Северной Осетии. Все трое проживают в Петербурге без регистрации. Мужчин задержали по подозрению в угоне и доставили в отдел полиции для разбирательства. Решается вопрос об избрании меры пресечения.