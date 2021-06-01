КАМАЗ с манипулятором укатил от предпринимателя из Петербурга в ночь в сторону Мурманска

Предпринимателя из Петербурга лишили манипулятора за 2,5 миллиона рублей. Грузовик засветился на камерах по дороге в Мурманск.
Как стало известно «Фонтанке», утром 31 мая в полицию Приморского района Петербурга обратился 43-летний петербуржец, работающий водителем у индивидуального предпринимателя. Мужчина сообщил, что между 18 часами 29 мая и 8:30 31 мая от дома 52 по Заповедной улице похитили синий КАМАЗ 2012 года с оранжевым манипулятором. Машина стоимостью 2,5 миллиона рублей принадлежит работодателю водителя — 35-летнему петербуржцу. Позже заявление об угоне подал и сам предприниматель.
Автоматизированная система контроля за перемещением транспорта засекла манипулятор в начале третьего часа ночи 31 мая на 16-м километре Мурманского шоссе, машина двигалась в сторону Мурманска. По факту угона возбудили уголовное дело по статье 158, часть 4, пункт «б» УК РФ (кража в особо крупном размере).