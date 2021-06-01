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В Бангладеш после 20 лет преследования арестован Хабиб, убивший 70 бенгальских тигров

Хабиб Талукдер по прозвищу Тигр Хабиб арестован в Бангладеш. Полиция охотилась за браконьером 20 лет, сообщает BBC 31 мая.

Мужчина, по данным издания, орудовал в мангровом лесу Сундарбан, что расположен между Индией и Бангладеш. На его счету по меньшей мере 70 тигриных жизней. Именно в этом районе обитает самая большая в мире популяция бенгальских тигров, которых в дикой природе осталось всего несколько тысяч.

50-летний Талукдер якобы начинал с того, что собирал мёд в лесу. О мужчине ходят легенды, поговаривают, что он с тиграми он сражался в одиночку.

Офицер Абдул Маннан сообщил, что и полиция, и лесное управление в течение многих лет пытались арестовать Талукдера. Он добавил, что браконьер связан с влиятельными бандами.

Данные переписи тигров в Бангладеш говорят о том, что популяция бенгальских тигров здесь постепенно восстанавливается. Если в 2015 году их было 106, то в 2018-м специалисты насчитали 114 зверей в мангровом лесу.

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Комментарии (2)

MuCephei_88
Учитывая население Бангладеша, кажется, что как только там какой-нибудь неурожай случится, то всех этих тигров за неделю съедят =/
Orrrca
"Сражался" с тиграми?! Серьёзно? А можно его пустить на тигра с голыми руками посражаться? Будет ли вскрыта и наказана вся цепочка вплоть до покупателей?
В России это тоже проблема - браконьерские цепочки с медведями, кабаргой, теми же тиграми.
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