В Бангладеш после 20 лет преследования арестован Хабиб, убивший 70 бенгальских тигров

Хабиб Талукдер по прозвищу Тигр Хабиб арестован в Бангладеш. Полиция охотилась за браконьером 20 лет, сообщает BBC 31 мая.
Мужчина, по данным издания, орудовал в мангровом лесу Сундарбан, что расположен между Индией и Бангладеш. На его счету по меньшей мере 70 тигриных жизней. Именно в этом районе обитает самая большая в мире популяция бенгальских тигров, которых в дикой природе осталось всего несколько тысяч.
50-летний Талукдер якобы начинал с того, что собирал мёд в лесу. О мужчине ходят легенды, поговаривают, что он с тиграми он сражался в одиночку.
Офицер Абдул Маннан сообщил, что и полиция, и лесное управление в течение многих лет пытались арестовать Талукдера. Он добавил, что браконьер связан с влиятельными бандами.
Данные переписи тигров в Бангладеш говорят о том, что популяция бенгальских тигров здесь постепенно восстанавливается. Если в 2015 году их было 106, то в 2018-м специалисты насчитали 114 зверей в мангровом лесу.