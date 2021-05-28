Самку серого тюленя Лебяжку и самца с говорящим именем Крикуша выпустили в воды Балтийского моря. О первом в этом сезоне выпускном среди воспитанников Центра изучения и сохранения морских млекопитающих 28 мая сообщила пресс-служба «Водоканала».
Лебяжка и Крикуша первыми из пятёрки отличников прошли адаптацию в большом уличном бассейне в Репино, где они учились охотиться, выстраивать общение с себе подобными и отвыкали от человека. «На место выпуска животных доставили на специальной машине ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» с погрузочной платформой. Оказавшись у воды, Крикуша молниеносно сориентировался на местности и уверенно направился к заливу. Лебяжка оказалась более застенчивой: она осторожно осмотрелась и к воде отправилась не спеша, через несколько минут», — рассказали в компании.
Основатель Фонда друзей балтийской нерпы, ветеринарный врач Вячеслав Алексеев выразил надежду на то, что тюленята смогут быстро адаптироваться к самостоятельной жизни в условиях естественной среды.
ГУП «Водоканал»
«Заводилу» Крикушу привезли из порта Усть-Луга 1 апреля. Он был первым пациентом центра в этом сезоне. Лебяжка присоединилась к нему немного позже, ее спасли жители поселка Лебяжье. Оба животных были сильно истощены и нуждались в помощи специалистов, но довольно быстро освоились, пошли на поправку и стали набирать вес. К моменту самостоятельной жизни каждый весит уже более 45 килограммов.
Тюленята Крюкова и Лахта, а также серый тюлененок из Кронштадта по кличке Демидов пока остаются в уличном бассейне, плавая без ограничений в холодной воде и готовясь к самостоятельной жизни.