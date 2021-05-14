Пятеро ластоногих пациентов Центра изучения и сохранения морских млекопитающих, находящегося на территории петербургского Водоканала в Репино, будут готовиться к «выпускному» в большом уличном бассейне. Об этом 14 мая сообщает ГУП «Водоканал Санкт-Петербург».

«К переезду оказались готовы тюленята Крюкова, Крикуша и Лебяжка, а также Лахта и серый тюлененок из Кронштадта, найденный рядом с батареей «Демидова» и потому получивший имя Демидов», — говорится в сообщении.