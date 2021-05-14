Пятеро ластоногих пациентов Центра изучения и сохранения морских млекопитающих, находящегося на территории петербургского Водоканала в Репино, будут готовиться к «выпускному» в большом уличном бассейне. Об этом 14 мая сообщает ГУП «Водоканал Санкт-Петербург».
«К переезду оказались готовы тюленята Крюкова, Крикуша и Лебяжка, а также Лахта и серый тюлененок из Кронштадта, найденный рядом с батареей «Демидова» и потому получивший имя Демидов», — говорится в сообщении.
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Эти пятеро ластоногих — «отличники»: они не имеют проблем со здоровьем, набрали нужный вес. В большом бассейне тюленята будут готовиться к большой воде. В нём холодная вода, и плавать там можно без ограничений. Им предстоит научиться охотиться. Рыбу им будут кидать из-за ширмы, чтобы малыши не ждали еду от человека. В такой мини-группе тюленята будут общаться только друг с другом, чтобы отвыкнуть от человека.
«Выпускной» ориентировочно состоится через 2–3 недели. Остальных пациентов по мере выздоровления и набора веса также будут подселять в уличный бассейн.