FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+21°C/Завтра: +20
74.36р89.93р
А ты должен Фонду капремонта?Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Крикуша, Лебяжка и трое их друзей переехали в большой бассейн. Набравших вес тюленят скоро выпустят в Финский залив

Тюлени-отличники в Петербурге готовятся к «выпускному»

Пятеро ластоногих пациентов Центра изучения и сохранения морских млекопитающих, находящегося на территории петербургского Водоканала в Репино, будут готовиться к «выпускному» в большом уличном бассейне. Об этом 14 мая сообщает ГУП «Водоканал Санкт-Петербург».

«К переезду оказались готовы тюленята Крюкова, Крикуша и Лебяжка, а также Лахта и серый тюлененок из Кронштадта, найденный рядом с батареей «Демидова» и потому получивший имя Демидов», — говорится в сообщении.

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

Эти пятеро ластоногих — «отличники»: они не имеют проблем со здоровьем, набрали нужный вес. В большом бассейне тюленята будут готовиться к большой воде. В нём холодная вода, и плавать там можно без ограничений. Им предстоит научиться охотиться. Рыбу им будут кидать из-за ширмы, чтобы малыши не ждали еду от человека. В такой мини-группе тюленята будут общаться только друг с другом, чтобы отвыкнуть от человека.

ПоделитьсяПоделиться

«Выпускной» ориентировочно состоится через 2–3 недели. Остальных пациентов по мере выздоровления и набора веса также будут подселять в уличный бассейн.

В сентябре 2014 года на территории сооружений Водоканала в Репино был открыт не имеющий аналогов в России Центр изучения и сохранения морских млекопитающих. С 2013 года спасены и возвращены в дикую природу более сотни нерп и тюленей.

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» участвует в работе по спасению морских млекопитающих балтийского региона с 2013 года. Эта поддержка стала продолжением многолетней работы, которую предприятие проводит по защите Балтики.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний