Фото: Владимир Гердо/ТАСС Поделиться Поделиться







Правительство Петербурга разработало политику в сфере малого и среднего предпринимательства до конца 2025 года. Документ стал своеобразным подарком ко Дню предпринимателя, который отмечался 26 мая. Правда, широкому кругу бизнесменов его пока не показали: утвердили на закрытом заседании общественного совета по малому бизнесу при губернаторе, на котором присутствовала заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Петербург является лидером среди российских городов по доле работников малого и среднего бизнеса в общей структуре занятости, следует из презентации комитета по промышленной политике, инновациям и торговле (есть в распоряжении «Фонтанки»). Так, в небольших и средних компаниях, а также в качестве ИП и самозанятых на конец 2020 года трудилось 1,35 млн человек, или 45% всех работников. Это больше, чем в Москве (41,7%) и в среднем по России (29%). Хотя заметно меньше, чем в европейских странах (Германия — 57,2%, Великобритания — 53,1%).



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Коронавирусный год снизил обороты и сократил количество небольших предприятий, но число занятых в них выросло — на 1,7%. Такой парадокс чиновники объясняли большой долей теневого сектора на рынке труда — условия господдержки заставляли бизнес официально брать на работу сотрудников. Всего же с учетом ИП и самозанятых (новая форма появилась как раз в 2020 году) число трудящихся в малом бизнесе увеличилось на 9,5%. Но эффект уже сходит на нет: за первые четыре месяца 2021 года число занятых в МСП снова пошло на убыль, отмечалось в докладе Центра развития и поддержки предпринимательства.

Цель политики — «обеспечить ускоренное восстановление и выход на траекторию устойчивого развития» малого и среднего бизнеса, говорится в документе. Впрочем, цели на пятилетку поставлены довольно скромные: к концу 2021 года число занятых в субъектах МСП (включая самозанятых) должно превысить 1,56 млн чел. Это на 15% больше, чем по итогам 2020 года, то есть ежегодные темпы прироста должны составить примерно 2,5%.



Всего же когорту работников небольших предприятий, ИП и самозанятых за пять лет должны пополнить 210 тысяч человек. Это всего лишь в два раза больше, чем за один только 2020 год (120 тысяч, включая 107 тысяч самозанятых).

Город готов инвестировать в создание новых рабочих мест. Финансирование поддержки малого предпринимательства составит 360 млн рублей в 2024 году и 393,5 млн рублей в 2025-м. Для сравнения: в городской программе «Развитие предпринимательства и потребительского рынка в Санкт-Петербурге» на помощь малому и среднему бизнесу в 2021 году заложено 307,2 млн рублей. Но, как следует из презентации, город планирует не столько увеличивать вложения, сколько перераспределять имеющиеся ресурсы.

«Плодитесь и размножайтесь»

Одно из заявленных в презентации новшеств — переход от субсидий к предоплаченным сервисам. Но уже сейчас городские власти раздают в виде субсидий напрямую бизнесу не так много — в 2020 году было выделено 10 млн на возмещение затрат на аренду социальным предпринимателям. Но львиную долю субсидий Смольный выделяет принадлежащим ему учреждениям — например, Центру развития и поддержки предпринимательства или Технопарку Петербурга, которые уже оказывают услуги бизнесу. Как следует из документа, КППИТ намерен часть средств, которые сейчас идут на финансирование инфраструктуры, перенаправить на предоставление цифровых сервисов.



Такой подход уже начал применять новый городской акселератор, резиденты которого получили доступ к сервисам проверки контрагентов и конструкторам интернет-сайтов. Другие смогут подключиться к интернет-сервисам через личный кабинет на сайте ЦРПП по QR-коду.

Также малый бизнес обещают обеспечить коворкингами. Сеть из 32 городских пространств предлагается развернуть на базе ЦРПП. По информации «Фонтанки», частично они разместятся на базе нового городского бизнес-инкубатора, о котором уже рассказывала «Фонтанка». Как следует из поправок, внесенных в конце марта в программу развития предпринимательства, помещения выделит комитет имущественных отношений и передаст в управление Фонда имущества. К ним добавятся 18 точек молодежного пространства «Просто», университетские коворкинги и бизнес-инкубаторы и частные коворкинги для предпринимателей. Все они станут элементами инновационно-технологической инфраструктуры — этот термин предлагается включить в законодательство.

Ключевым отраслям МСП предложили подходящие для них «плюшки». Например, торговле, общепиту и креативной индустрии — развитие новых форматов нестационарной торговли (фудтраки, гастрорынки) и ярмарок, создание зон фермерской торговли и рыбных рядов. Для этого чиновники намерены сформировать пул поставщиков сельхозпродукции из Ленинградской области, а также продвигать бренд петербургской кухни и гастрофестивали. Отдельным пунктом стоит «ресторанный гид Michelin», но когда он появится в Петербурге, не уточняется.



В малый бизнес намерены втянуть и новую аудиторию — учащихся, безработных и пенсионеров. Всего их в городе 1 млн человек, в Смольном рассчитывают вовлечь к концу 2025 года 13%, то есть около 60 тысяч. Также чиновники собираются выстраивать своеобразный лифт для малого бизнеса, побуждая самозанятых трансформироваться в ИП, а ИП регистрировать юрлица. Это будет достигаться с помощью кредитов, грантов и образовательных услуг. Это поможет создать новые рабочие места.

Налоговые эффекты от реализации политики в области МСП в презентации не указаны. Но можно предположить, что отдача, как минимум в виде НДФЛ, будет расти пропорционально числу занятых. В 2020 году небольшие предприятия принесли городу 192,6 млрд рублей, из которых 50% это НДФЛ. Это треть всех налоговых доходов Петербурга (587,2 млрд рублей). Как подсчитали в КППИТ, больше всего заплатили предприятия торговли и услуг, где трудится 40% всех занятых в малом и среднем бизнесе. Но с точки зрения налоговой отдачи в пересчете на одного субъекта МСП лидирует промышленность, а также торговые центры, офисы и коворкинги. А вот отели и общепит, формирующие туристический бренд города, принесли лишь 1,9% от всех налогов от МСП.



Но в Смольном видят еще один позитивный эффект от развития малого и среднего бизнеса — повышение качества городской среды за счет равномерного обеспечения населения предприятиями торговли, общественного питания, услуг, а также общественными пространствами, ярмарками и фестивалями.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

