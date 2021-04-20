В Петербурге стало меньше предприятий малого бизнеса, но работать в них стало больше людей

Число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Петербурге сократилось на 4,7%. Об этом сообщил глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик 20 апреля в ходе заседания городского правительства. По его словам, на начало 2021 года в Северной столице числилось 342,9 таких предприятий, хотя годом ранее было 359,8.
Число юридических лиц, относящихся к малому и среднему бизнесу, уменьшилось на 11,55, зато число ИП выросло на 5%. Для сравнения, в целом по стране снижение числа субъектов МСП составило 3,9%.
Зато число работников на таких предприятиях выросло — на 9,5% с учетом индивидуальных предпринимателей, и на 1,7% без них.
Всего малый и средний бизнес принес бюджету Петербурга в 2020 году 193 млрд рублей налогов. Половина этой суммы — НДФЛ.