FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +7
76.25р91.48р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
4
Печать

В Петербурге стало меньше предприятий малого бизнеса, но работать в них стало больше людей

Число предприятий малого и среднего бизнеса в Петербурге в 2020 году сократилось на 5%

Число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Петербурге сократилось на 4,7%. Об этом сообщил глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик 20 апреля в ходе заседания городского правительства. По его словам, на начало 2021 года в Северной столице числилось 342,9 таких предприятий, хотя годом ранее было 359,8.

Число юридических лиц, относящихся к малому и среднему бизнесу, уменьшилось на 11,55, зато число ИП выросло на 5%. Для сравнения, в целом по стране снижение числа субъектов МСП составило 3,9%.

Зато число работников на таких предприятиях выросло — на 9,5% с учетом индивидуальных предпринимателей, и на 1,7% без них.

Всего малый и средний бизнес принес бюджету Петербурга в 2020 году 193 млрд рублей налогов. Половина этой суммы — НДФЛ.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

264901471
А 342,9 предприятий МСБ это в единицах или тысячах? А то получается и 1,5 землекопа и по 20 предприятий малого и среднего бизнеса на район. Надо хотя бы думать, что печатаете.
Franklin_Delano_Roosevelt
пишите в числах, а не процентах.... и 5% - это больше на враньё смахивает.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний