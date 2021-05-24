Дерево повалило на дорогу в одном из дворов в Выборгском районе Петербурга. Досталось сразу трем автомобилям.
Как сообщает очевидец Антон в группе «Шувалово — Озерки», утром 24 мая у дома 14, корпус 3, по проспекту Просвещения дерево рухнуло сразу на три припаркованные машины. Кроссовер Hyundai стоял на тротуаре и оказался ближе всего к упавшему дереву, так что ему досталось стволом, еще две машины, припаркованные на другой стороне проезда, получили ветками.
О пострадавших не сообщается.
Напомним, что накануне МЧС предупреждало об усилении ветра в Петербурге до 15–18 м/с прямо с утра 24 мая.