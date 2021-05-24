Нетрезвая автомобилистка чудом не устроила серьезное ДТП в Центральном районе Петербурга. Опасные маневры на скорости попали на видео.
Как сообщает 24 мая «Дорожный инспектор», инцидент произошел в субботу, 22 мая, около 5 часов утра, у дома 3 по проспекту Обуховской Обороны. Женщина на автомобиле Infiniti не справилась с управлением и наехала на препятствие. На записи с камеры видно, как летящий на скорости автомобиль пытается повернуть направо на Синопскую набережную, но его заносит на разделитель, затем отбрасывает к тротуару. В очередной раз ударившись о поребрик, машина останавливается.
Автомобилистка «надула» 0,9 мг/л, пишет «Дорожный инспектор». Прибывшие на место сотрудники ДПС ОГИБДД по Центральному району оформили ее по
За минувшие выходные это не единственный неадекватный водитель, с которым пришлось иметь дело петербургским автоинспекторам. Поздним вечером 23 мая на Биржевой площади женщина на каршеринге устроила ДТП с припаркованным автомобилем. Пройти медосвидетельствование автомобилистка отказалась.