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Пьяный «дрифт» дамы на Infiniti на проспекте Обуховской Обороны засняла камера наблюдения

Пьяная женщина на Infiniti попала в ДТП в Петербурге

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Нетрезвая автомобилистка чудом не устроила серьезное ДТП в Центральном районе Петербурга. Опасные маневры на скорости попали на видео.

Как сообщает 24 мая «Дорожный инспектор», инцидент произошел в субботу, 22 мая, около 5 часов утра, у дома 3 по проспекту Обуховской Обороны. Женщина на автомобиле Infiniti не справилась с управлением и наехала на препятствие. На записи с камеры видно, как летящий на скорости автомобиль пытается повернуть направо на Синопскую набережную, но его заносит на разделитель, затем отбрасывает к тротуару. В очередной раз ударившись о поребрик, машина останавливается.

Автомобилистка «надула» 0,9 мг/л, пишет «Дорожный инспектор». Прибывшие на место сотрудники ДПС ОГИБДД по Центральному району оформили ее по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения). Ей грозит штраф в 30 000 рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет.

За минувшие выходные это не единственный неадекватный водитель, с которым пришлось иметь дело петербургским автоинспекторам. Поздним вечером 23 мая на Биржевой площади женщина на каршеринге устроила ДТП с припаркованным автомобилем. Пройти медосвидетельствование автомобилистка отказалась.

Фото: «Дорожный инспектор»

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Комментарии (11)

GreenGrass
Циклон "Инфинити"...
260569221
Ф-зачем номера замазываем???
Страна должна знать своих героев
Yerffej Ennyl
Было б интереснее если бы в Неву улетела.
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