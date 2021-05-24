Женщину на каршеринге задержали инспекторы ДПС в Василеостровском районе Петербурга поздним вечером 23 мая. Покатушки с подругой по стрелке Васильевского острова могут стоить автомобилистке нескольких штрафов и лишения прав.



Как сообщает 24 мая «Дорожный инспектор», вечером воскресенья инспекторам ДПС ОГИБДД по Василеостровскому району Петербурга поступила заявка о том, что на стрелке Васильевского острова «две нетрезвые барышни катаются по парковке». Итогом стало ДТП: около 23:30 на Биржевой площади 41-летняя женщина на автомобиле Nissan Qashqai каршерингового сервиса «Ситидрайв», сдавая задним ходом, врезалась в припаркованный Renault.