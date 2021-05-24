FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +14
73.58р89.94р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
0
Печать

Дамы на каршеринге докатались по стрелке Васильевского острова до ДТП. Дунуть в трубочку водитель отказалась

Женщина на каршеринге устроила ДТП на парковке в Петербурге

Женщину на каршеринге задержали инспекторы ДПС в Василеостровском районе Петербурга поздним вечером 23 мая. Покатушки с подругой по стрелке Васильевского острова могут стоить автомобилистке нескольких штрафов и лишения прав.

Как сообщает 24 мая «Дорожный инспектор», вечером воскресенья инспекторам ДПС ОГИБДД по Василеостровскому району Петербурга поступила заявка о том, что на стрелке Васильевского острова «две нетрезвые барышни катаются по парковке». Итогом стало ДТП: около 23:30 на Биржевой площади 41-летняя женщина на автомобиле Nissan Qashqai каршерингового сервиса «Ситидрайв», сдавая задним ходом, врезалась в припаркованный Renault.

Дорожный инспектор.

Пройти медосвидетельствование автомобилистка отказалась, за что была оформлена по статье 12.26 КоАП РФ. Теперь женщине грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет и оплата спецстоянки. А так как «Ниссан» — арендный, то еще и штраф от каршеринга.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

ранее по теме

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний