Итальянская группа Måneskin, победившая в международном конкурсе песни Евровидение, хочет выступить в России. Об этом представители коллектива рассказали ТАСС по возвращении в Италию.
В ближайшее время музыканты вернутся к работе над новым альбомом, который планируют выпустить к концу года, и тогда же — с декабря 2021 года — планируют отправиться в тур. «И Россия будет включена», — заверили артисты. Программу тура планируется объявить в скором времени.
Напомним, группа Måneskin с песней Zitti E Buoni набрала 524 балла по итогам голосования профессионального жюри и телезрителей.
Победа музыкального коллектива, которая не была очевидной до последнего (группа вырвалась вперед только при зрительском голосовании), стала одним из самых обсуждаемых событий выходных. При этом ценители творчества коллектива в соцсетях обращали внимание, что Måneskin победили с не самой лучшей своей песней, посоветовав посмотреть, например, их клип Torna a casa.