Итальянская группа Måneskin, победившая в международном конкурсе песни Евровидение, хочет выступить в России. Об этом представители коллектива рассказали ТАСС по возвращении в Италию.



В ближайшее время музыканты вернутся к работе над новым альбомом, который планируют выпустить к концу года, и тогда же — с декабря 2021 года — планируют отправиться в тур. «И Россия будет включена», — заверили артисты. Программу тура планируется объявить в скором времени.



Напомним, группа Måneskin с песней Zitti E Buoni набрала 524 балла по итогам голосования профессионального жюри и телезрителей.

