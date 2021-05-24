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Победители Евровидения выступят в России

Итальянская группа Måneskin, победившая в международном конкурсе песни Евровидение, хочет выступить в России. Об этом представители коллектива рассказали ТАСС по возвращении в Италию.

В ближайшее время музыканты вернутся к работе над новым альбомом, который планируют выпустить к концу года, и тогда же — с декабря 2021 года — планируют отправиться в тур. «И Россия будет включена», — заверили артисты. Программу тура планируется объявить в скором времени.

Напомним, группа Måneskin с песней Zitti E Buoni набрала 524 балла по итогам голосования профессионального жюри и телезрителей.

Победа музыкального коллектива, которая не была очевидной до последнего (группа вырвалась вперед только при зрительском голосовании), стала одним из самых обсуждаемых событий выходных. При этом ценители творчества коллектива в соцсетях обращали внимание, что Måneskin победили с не самой лучшей своей песней, посоветовав посмотреть, например, их клип Torna a casa.

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Комментарии (1)

dedmoroz_5e4d8827384c2
а как они сюда проедут через кордоны? если нас туда через их кордоны не пускают?

не пускать их сюда чесать , только на паритетной основе и принципе взаимности,
нет паритета и взаимности, пусть идут на ***
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