«Стоим на ушах, но без паники». Детские летние лагеря включаются в программу кешбэка, не дожидаясь команды сверху

автор фото Валерий Матыцин/ТАСС Поделиться Поделиться







Лагеря, которые справились с ковидными ограничениями, уверены, что справятся и с кешбэком. Пока правительство тянет интригу с правилами работы этой программы, директора лагерей уже знают три способа, как сделать кешбэк доступным для родителей.

После ковидного года в Петербурге и Ленобласти прекратили работать 17% детских летних лагерей. Причина — практически невыездное ковидное лето 2020 года. Правда, большинство не ушли с рынка, а просто сменили тактику работы. Летом 2021 года у директоров новые напасти: кешбэк, который был обещан президентом еще в апреле, но до сих пор не заработал, и ужесточение норм антитеррористической безопасности после расстрела школы в Казани. Старт программы кешбэка намечен только на 25 мая, но некоторые лагеря уже в теме. Рассказываем, как им это удается.



Летом 2019 года в Петербурге и Ленобласти принимали детей на отдых 74 лагеря. Но потом настало ковидное лето-2020, и всего 29 лагерей сумели быстро адаптироваться к новым требованиям и организовать выезды. В 2021 году в перечне тех, кто планирует работать летом, остался 61 лагерь, из них 13 зарегистрированы на территории города. «Но те, кто прекратил работу в качестве детского летнего лагеря, не ушли с рынка совсем, а переориентировались на формат семейной базы отдыха, — говорит Надежда Сухолапова, президент ассоциации «Взрослые и дети», созданной на базе существовавшего на протяжении многих лет Клуба начальников пионерских лагерей. — Паники среди директоров лагерей нет. Пережив прошлый год, мы поняли, что работать можно. Да, тяжело. Но в любом случае это лучше, чем не работать».

Пожалуй, главная головная боль этого лета — программа кешбэка. Родители ждут не дождутся, когда же будут опубликованы правила участия в ней, и не спешат оплачивать путевки, чтобы не прогадать.

Петербургский ЦОО «Молодежный» опубликовал свою версию правил кешбэка еще 13 мая практически втихую. Правила выглядели простыми: надо завести банковскую карту с платежной системой «МИР» и зарегистрировать ее в программе лояльности для держателей таких карт. Третий пункт гласил: «Забронируйте путевку через отдел продаж Центра». Что это за отдел такой, как с ним связаться и какие именно лагеря можно через него бронировать, не уточнялось. Когда новый пункт меню на официальном сайте ЦОО начал вызывать ажиотаж, в центре быстро поменяли содержание страницы на рассказ о том, как получить сертификат на компенсацию части стоимости путевки. О небольшой хитрости напоминает теперь лишь слово cashback в адресе страницы. В комитете по образованию Санкт-Петербурга «Фонтанку» заверили, что «Молодежный» опубликовал всего лишь предварительную инструкцию, а сами правила появятся позже.



Между тем лагеря, входящие в ассоциацию «Взрослые и дети», не стали ждать милостей от природы. Увидеть какой-либо нормативный документ, который будет регламентировать их действия, директора раньше конца мая не рассчитывают. Методом совещаний и консультаций они выяснили, что есть три варианта, как вписать свою организацию в программу кешбэка.

Первый — самостоятельно выйти на платформу «МИР» и зарегистрироваться в системе. На момент публикации это сделали как минимум 10 самых крупных лагерей, которые работают в Петербурге и Ленобласти — в основном те, кто работает на группы и продажу коммерческих путевок за полную стоимость. Основным критерием, по словам Надежды Сухолаповой, стало наличие у лагеря IT-специалистов, которые сумели быстро разобраться в том, как оформить регистрацию организации в системе.

Второй способ — заключить договор с компанией-агрегатором, которая поможет выйти на платформу «МИР». Лагерь в этом случае понесет затраты, и стоимость путевки увеличится на сумму до 5%.



Третий способ самый дорогостоящий — через турфирму. Если повезет договориться, стоимость путевки вырастет не более чем на 7%.

«Да, мы стоим на ушах, чтобы выйти на эти пути решения, — говорит Надежда Сухолапова. — Но опасений на сегодняшний день у нас нет».

Хорошая новость для петербургских родителей заключается в том, что они могут получить двойную выгоду при покупке путевки в лагерь. Средняя стоимость путевки в 2021 году составляет 43 — 45 тысяч рублей за трехнедельную смену. Лагеря, которые обладают богатой инфраструктурой и могут похвастаться интересными авторскими программами, стоят еще дороже, в среднем 60 тысяч рублей за смену.

Чтобы не переплатить лишнего, начинать надо с оформления сертификата на компенсацию части стоимости путевки — в этом году это 20 124 рубля и 72 копейки. Оформить сертификаты можно в ЦОО «Молодежный» (с 17 по 27 мая в центре оформляют сертификаты только на первую летнюю смену и только по предварительной записи, чтобы избежать очередей) или на все смены разом через МФЦ. Правда, в последнем случае готовые бумаги придется подождать до 15 дней.



Получив сертификат и предоставив его администрации лагеря в течение 20 дней, родитель сокращает стоимость средней путевки с 43 — 45 тысяч рублей до 23 — 25 тысяч. И именно на эту, оплаченную из родительского кошелька, сумму можно получить кешбэк.

На сегодняшний день известно, что для этого надо иметь банковскую карточку с платежной системой «МИР», зарегистрировать ее в программе лояльности, по которой работает обычный туристический кешбэк на путешествия по России, а затем с этой карточки оплатить путевку по безналичному расчету на официальном сайте лагеря или на специальной платформе для бронирования и покупки путевок в лагеря. Кешбэк составит 50% стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей. Воспользоваться возможностью можно несколько раз за сезон — отправляя на отдых нескольких детей разом или одного и того же ребенка, но на разные смены. Именно такая схема уже заявлена в ряде регионов. Так, в Приморье об участии в программе кешбэка уже заявили 14 учреждений отдыха и 10 туроператоров, а в Пермском крае — 20 лагерей. На оплату кешбэка для 350 тысяч семей кабмин уже выделил 5 млрд рублей.



Итак, в Петербурге кешбэк со средней путевки в 23 — 25 тысяч рублей составит ровно половину суммы. Таким образом, путевка в хороший детский лагерь на три недели может обойтись родителям всего в 10 — 12 тысяч рублей.

Правда, пока директора лагерей уверены, что так здорово сэкономить получится только начиная со второй смены — ведь путевки на первую смену уже практически распроданы. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 20 мая поручил как можно скорее организовать возмещение кешбэка тем родителям, кто купил путевки до официального старта программы — но никто не знает, как будет выглядеть этот механизм.

А пока лагеря проходят стандартные проверки Роспотребнадзора и пожарной инспекции перед открытием. Правда, 14 мая вышло постановление номер 732 об усилении антитеррористических мер после трагедии в Казани.

Самый сложный вопрос — это наличие металлоискателей. Но в постановлении четко прописано, что с момента его ввода в действие дается 90 дней. В нем говорится, в частности, что все организации должны обзавестись тревожными кнопками, а обход территории охрана должна проводить четырежды в день. «Согласно тексту этого постановления, ответственность за его исполнение с нами теперь делят органы исполнительной власти — комитеты по образованию, — говорит Надежда Сухолапова. — Поэтому они сейчас активно выходят на связь с лагерями, чтобы создать комиссии и провести все необходимые обследования на предмет безопасности. Но на переоформление паспортов безопасности у нас есть 90 дней. Так что летом практически ничего менять не придется. Большинство наших лагерей безопасники осматривают не четыре раза в день, а каждые два часа по всему периметру. Многие этим летом опять выбрали формат работы в режиме обсервации. То есть родителей на территорию лагеря допускать не будут. Но система передачек будет работать — если надо привезти вещи или еще что-то, пакет оставляют на пункте охраны, его обрабатывают и передают ребенку. Так что панических настроений у нас нет. Есть сложности, но все решается».



Программа кешбэка для летнего детского отдыха официально стартует 25 мая, а вернуться из поездки ребенок должен до 15 сентября 2021 года. Но директора лагерей надеются на ее продление и на 2022 год — лагерям нужно время, чтобы разобраться, как войти в эту систему без посредников.

Венера Галеева,

«Фонтанка.ру»

